ترویج فرهنگ عفاف و حجاب منجر به ایجاد آرامش و امنیت در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد صیانت از حقوق شهروندی افزود: علاوه بر این ترویج فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر در تمامی مصادیق همچون اخلاقی،‌ مصادیق حقوقی، تخلف اداری و نظم و انضباط در جامعه نیز منجر به اصلاح سبک زندگی می شود.

وی بیان کرد: همچنین با رعایت محورهای 20 گانه فرمایشات مقام معظم رهبری به ویژه توصیه های ایشان در خصوص اصلاح سبک زندگی مردم، بسیاری از مشکلات عرص حقوق شهروندی برطرف می شود.

صابری بر صیانت از حقوق شهروندی تاکید کرد و بیان داشت: ساماندهی این عرصه هزینه زیادی در برندارد اما نیاز به کار بسیاری دارد.

استاندار مصوبات شورای انقلاب فرهنگی را برای ادارات لازم الاجرا عنوان کرد و گفت: مصوبه 427 این شورا در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب که در سال 84 ابلاغ شد، ‌یک کار پژوهشی قوی است که باید توسط دستگاه های مرتبط اجرا است.

وی همچنین بر عدم موازی کاری دستگاهها در برخی فعالیت ها تاکید کرد و افزود: ادارات ضمن انجام تکلیف ها و وظایف قانونی خود، تکلیفشان را به گردن دستگاه های دیگر نیندازند.

صابری هماهنگی و کار گروهی در راستای ساماندهی امور اجتماعی را ضروری دانست و اظهار داشت: با هم افزایی دستگاههای اجرایی می توان بر بسیاری از مشکلات فائق آمد.

تهیه ترجمه فارسی آیات قرآن و احادیث در راستای ترویج امر به معروف و فرهنگ عفاف و حجاب از سوی سازمان تبلیغات اسلامی استان و‌ نصب آن توسط اداره کل مسکن و شهرسازی، شهرداری و میراث فرهنگی در راه ها،‌ اماکن گردشگری، پارک ها ، ‌اماکن فرهنگی و پمپ بنزین ها از مصوبات این نشست بود.

همچنین در این نشست برخی دستگاههای اجرایی استان، گزارشی از اقدامات خود پیرامون حقوق شهروندی ارائه دادند.