هفت واحد نانوایی متخلف در شهرستان ورامین پلمب شدند

حسن میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در راستای اجرای مصوبات کارگروه آرد و نان ورامین، طرح ویژه نظارت مستقیم اعضای کارگروه بر فعالیت نانواییهای سطح شهرستان اجرا و طی آن هفتواحد نانوایی متخلف پلمب شد.

وی ادامه داد: این طرح در قالب گشت مشترک و متشکل از نماینده فرمانداری، سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت، ریاست مجمع امور صنفی، ریاست شبکه بهداشت و درمان، مأموران پلیس آگاهی و همچنین بازرسان این اداره و اصناف در روز سه شنبه ۱۹دی ماه برگزار شد که در این نظارتها از ۹واحد نانوایی بازرسی به عمل آمد که هفتواحد آن پس از بررسی کیفیت، کمیت و رعایت اصول بهداشتی متخلف شناخته شدند که با توجه به تکرر تخلفات فوق و تذکرات داده شده به آنها پس از تنظیم برگ گزارش بازرسی واحد پلمب و برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شدند.

واحدهای نانوایی ملزم به رعایت اصول مشخص شده هستند

میرزایی یاد آور شد: نان یکی از محصولات استراتژیک و بسیار حساس هر جامعه تلقی می شود که نقش بسیار مهمی در سلامت افراد جامعه ایفا می کند، لذا براساس قانون، واحدهای نانوایی ملزم به رعایت اصول بهداشتی، کیفیت مطلوب، کمیت و قیمت مشخص شده هستند که بازرسی و نظارت بر این واحدها ادامه دارد و در صورت مشاهده هر گونه تخلف با آنها برخورد خواهد شد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف گرانفروشی، کم فروشی، عدم رعایت اصول بهداشتی و… با شماره تلفن ۱۲۴ستاد خبری تماس حاصل کرده و مراتب را به این اداره منعکس کنند.