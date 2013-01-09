انتخابات نظام پزشکی کهگیلویه و بویراحمد در هفت شعبه اخذ رای برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اورنگ ایلامی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: کاندیداها می توانند از روز 23 بهمن تا دوم اسفندماه تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کنند.

وی بیان داشت: در هر حوزه انتخابی نماینده فرمانداری آن شهرستان، هیئت های اجرایی و هیئت نظارت وظیفه برگزاری و نظارت بر صحت این انتخابات را بر عهده دارند.

ایلامی با بیان اینکه 75 نفر از افراد واجد شرایط در این انتخابات نام نویسی کرده اند، اظهار داشت: 40 پزشک عمومی و متخصص،10 دندانپزشک عمومی و متخصص، شش دکترای تخصصی و عمومی علوم آزمایشگاهی، شش داروساز، 10 ماما و سه نفر از گروه های پروانه دار رشته های پیراپزشکی در سه شهرستان بویراحمد، گچساران و کهگیلویه برای انتخابات ثبت نام کرده اند.

رئیس هیئت اجرایی حوزه مرکزی انتخابات نظام پزشکی استان یادآور شد: لیست ثبت نام کاندیداها و مدارک مرتبط، برای انجام بررسی لازم به هیئت های نظارت شهرستانی ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی تحویل داده شده و اعضای این هیئت در حال بررسی صلاحیت ثبت نام کنندگان هستند.