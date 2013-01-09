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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۲۷

ایلامی خبرداد:

انتخابات نظام پزشکی کهگیلویه و بویراحمد در هفت شعبه اخذ رای برگزار می شود

انتخابات نظام پزشکی کهگیلویه و بویراحمد در هفت شعبه اخذ رای برگزار می شود

یاسوج – خبرگزاری مهر: رئیس هیئت اجرایی حوزه مرکزی انتخابات نظام پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: انتخابات نظام پزشکی استان، روز چهار اسفندماه، همزمان با سراسر کشور در هفت شعبه اخذ رای برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اورنگ ایلامی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: کاندیداها می توانند از روز 23 بهمن تا دوم اسفندماه تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کنند.

وی بیان داشت: در هر حوزه انتخابی نماینده فرمانداری آن شهرستان، هیئت های اجرایی و هیئت نظارت وظیفه برگزاری و نظارت بر صحت این انتخابات را بر عهده دارند.

ایلامی با بیان اینکه 75 نفر از افراد واجد شرایط در این انتخابات نام نویسی کرده اند، اظهار داشت: 40 پزشک عمومی و متخصص،10 دندانپزشک عمومی و متخصص، شش دکترای تخصصی و عمومی علوم آزمایشگاهی، شش داروساز، 10 ماما و سه نفر از گروه های پروانه دار رشته های پیراپزشکی در سه شهرستان بویراحمد، گچساران و کهگیلویه برای انتخابات ثبت نام کرده اند.

رئیس هیئت اجرایی حوزه مرکزی انتخابات نظام پزشکی استان یادآور شد: لیست ثبت نام کاندیداها و مدارک مرتبط، برای انجام بررسی لازم به هیئت های نظارت شهرستانی ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی تحویل داده شده و اعضای این هیئت در حال بررسی صلاحیت ثبت نام کنندگان هستند.

کد مطلب 1787402

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