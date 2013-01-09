تخفیف 48 روزه به زندانیان کتابخوان‌ در برزیل/ «مارکز» آلزایمر گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، با ورق خوردن تقویم و شروع سال جدید میلادی، مروری بر مهم‌ترین اخبار جهان در حوزه ادبیات و نشر خالی از لطف نیست. در این بخش، اتفاقات ششمین ماه سال 2012 یعنی ماه ژوئن مرور شده است.

رکوردی جدید برای «تن‌تن»؛ با فروش طرح جلدی از کتاب‌های «تن تن» قهرمان کتاب‌های مصور بلژیکی، که در سال 1932 کشیده شده بود به قیمت 1.3 میلیون یورو (1.6 میلیون دلار) در یک حراجی در پاریس، رکورد جدیدی در هنرهای مربوط به کتاب‌های مصور به جای گذاشته شد. این اثر هنری مربوط به روی جلد کتاب «تن تن در آمریکا» بود. علت فروش بالای این طرح این بود که تنها پنج طرح اصل از روی جلدهای مجموعه «تن تن» باقی مانده است.

بزرگداشت ناظم حکمت در روسیه؛ چهل و نهمین سالگرد درگذشت شاعر شهیر ترک، ناظم حکمت، مثل سال‌های پیش در خانه دومش، مسکو برگزار شد. مسکو در روز درگذشت ناظم حکمت، 3 ژوئن (14 خرداد) میزبان تعدادی از شاعران ترک بود و یک کنسرت نیز به یاد حکمت برگزار شد. او در قبرستان نوودویچی در کنار بزرگانی چون آنتون چخوف و نیکلای گوگول آرمیده است.

آغاز کار نمایشگاه کتاب آمریکا؛ بزرگترین نمایشگاه کتاب آمریکای شمالی با عنوان بوک اکسپوی آمریکا با حضور روسیه به عنوان میهمان افتخاری شروع به کار کرد. این نمایشگاه 4 روزه از 4 ژوئن در نیویورک برگزار شد. روسیه با جشنواره‌ای به نام «روسیه بخوان» در این نمایشگاه حضوری پررنگ داشت و با برنامه‌های مختلف ادبیات معاصر روسی و فرهنگ کتابخوانی را در آمریکا در معرض دید قرار داد.

فیلیپ راث برنده جایزه پرنس آستوریاس؛ این جایزه معتبر اسپانیا در بخش ادبیات برای قدردانی از یک عمر دستاورهای ادبی فیلپ راث به وی تعلق گرفت. این نویسنده 79 ساله برای نوشته‌های نافذ و روانش به عنوان برنده انتخاب شد تا جایزه نقدی 50 هزار یورویی (60 هزار دلاری) را دریافت کند.

فیلیپ راث

درگذشت ری بردبری؛ این نویسنده آمرکایی خالق آثار فانتزی به یادماندنی که به عنوان خالق «فارنهایت 451» جایگاهی خاص در دنیا داشت، در 91 سالگی درگذشت.او بیش از 27 رمان و 600 داستان کوتاه نوشته بود و با خلق آثاری چون «حکایت‌های مریخ» و «چیزی شرور از این راه می‌آید» در ژانر علمی تخیلی موجب شد تا این ژانر در قلمروی ادبیات پذیرفته شود.

کنفرانس چنگیز آیتماتوف در لندن؛ خاطره و یاد چنگیز آیتماتوف نویسنده قرقیز، در قالب کنفرانسی بین‌‌المللی در لندن گرامی داشته شد. آثار این نویسنده دو زبانه که به زبان قرقیزی و روسی می‌نوشت به بیشتر زبان‌های دنیا ترجمه و منتشر شده اند. وی سال 2008 درگذشت.

میراث عمر خیام در مراکش؛ جشنواره موسیقی «فاس» در مراکش، در هجدهمین دوره برگزاری‌اش یاد حکیم عمر خیام شاعر پارسی زبان ایران را گرامی ‌داشت و با برپایی کنسرتی چند ملیتی، از او به عنوان مردی که پیوند دهنده معرفت علمی که سازنده جنبش پیشرفت تمدن بشری است، و الهام شعر معنوی که عنصری گم‌شده در این پویایی جنون‌آمیز است، تجلیل کرد. در این جشنواره یاد شاعر فلسطینی «محمود درویش» هم گرامی داشته شد.

آرامگاه خیام

نویسنده آسیایی برنده جایزه کشورهای مشترک‌المنافع؛ این جایزه معتبر کتاب که به برترین اثر خلق شده ادبی در 54 کشور عضو تعلق می‌گیرد به یک نویسنده سریلانکایی به نام شیهان کاروناتیلاکا برای کتاب «مرد چینی: افسانه پرادپ متیو» تعلق گرفت. او توانست رقبای پرقدرت مناطق کانادا و اروپا، آفریقا، پاسیفیک و کارائیب را پشت سر بگذارد.

جشن کتاب در مسکو؛ هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو در خانه مرکزی هنرمندان شهر مسکو برپا شد.

تاسیس یک جایزه جدید ادبی توسط لوموند؛ این روزنامه پرمخاطب فرانسه اعلام کرد از سال آینده در نشست سالانه بین‌المللی رمان شهر لیون، یک جایزه ادبی اهدا می‌کند. هیات داوران این جایزه را روزنامه‌نگاران و اعضای تحریریه روزنامه تشکیل می‌دهند.

جشنواره پوشکین در لندن؛ دهمین جشنواره پوشکین در بریتانیا برگزار شد. این جشنواره که جشنواره شعر روسی در بریتانیا است، شاعران روسی زبان را از 15 کشور مختلف گرد هم آورد.

کاهش مبلغ جایزه نوبل؛ بنیاد نوبل اعلام کرد به خاطر بازگشت کسادی اقتصادی، ارزش این جایزه برای نخستین بار در 63 سال اخیر کاهش می‌یابد و به اندازه 20 درصد از آن کم می‌شود. به این ترتیب برندگان نوبل 2012 مبلغ هشت میلیون کرون سوئد دریافت می‌کنند که حدود 1/1 میلیون دلار آمریکاست و 300 هزار دلار کمتر از سال پیش است.

ابتلای گابریل گارسیا مارکز به آلزایمر؛ رسانه‌های مختلف با انتشار خبری سلامت این نویسنده برجسته را زیر سوال بردند و اعلام کردند او از بیماری آلزایمر رنج می‌برد و دیگر از روی صدای دوستانش آنها را تشخیص نمی‌دهد.

فوئنتس سفیر دائم منطقه لامانچا؛ مدیر موسسه سروانتس اسپانیا، کارلوس فوئنتس نویسنده فقید مکزیکی را به خاطر دفاع و حمایتش از زبان اسپانیایی، شایسته دریافت عنوان «سفیر دائم منطقه لامانچا» دانست و در مراسم بزرگداشتی که سه هفته بعد از درگذشت او برگزار شد تاکید کرد که فوئنتس مفهوم «منطقه لامانچا» را برای دایره ادبی اسپانیایی زبان خلق کرد.

شارجه نامزد پایتخت کتاب؛ این کشور کوچک عربی خود را نامزد دریافت عنوان پایتخت کتاب دنیای عرب در سال 2014 کرد. 11 کشور دیگر در فهرست نامزدهای دریافت این عنوان هستند.

معرفی برنده جایزه ایمپک؛ جان مک گرگور با پشت سر گذاشتن نویسندگانی چون دان دلیلو، ایزابل آلنده، پل آستر، جاناتان فرانزن و عتیق رحیمی، جایزه معتبر و جهانی 100 هزار یورویی ایمپک دوبلین در سال 2012 را به نام خود کرد. این نویسنده انگلیسی برای رمان «حتی سگ‌ها» به عنوان برنده انتخاب شد. این جایزه که گرانترین جایزه ادبی جهان برای یک کتاب است، با همکاری شورای شهر دوبلین ایرلند و دولت دوبلین و کمپانی ایمپک اهدا می‌شود.

پنجاهمین سالگرد درگذشت هرمان هسه؛ سوئیس با فرا رسیدن پنجاهمین سالگرد درگذشت هرمان هسه نویسنده برنده نوبل آلمانی یک نمایشگاه با عنوان «بله گفتن و بله گرفتن» برگزار کرد که ارایه‌کننده چند صد نامه، نقاشی آبرنگ و عکس بود. این نامه‌ها، تصاویر و آثار هنری را هسه برای حامیان مالی خود خلق کرده بود.

روژه گارودی

درگذشت روژه گارودی؛ نویسنده و فیلسوف دگراندیش فرانسوی که با نوشتن مقالات و موضعگیری‌های صریح خود، کشتار میلیونی یهودیان به دست سربازان آلمان نازی در جنگ جهانی دوم یا به عبارتی هولوکاست را انکار کرده بود، در 98 سالگی درگذشت. وی با کتاب «اسطوره‌های بنیادین سیاست اسراییل» که سال 1995 در فرانسه منتشر شد و جنجالی به پا کرد، هولوکاست را زاده تخیل عوامفریبان و برای توجیه کشتار مردم فلسطین و ایجاد دولت‌ نژادپرست رژیم صهیونیستی خوانده بود.

برنده مدال کارنگی؛ «هیولا صدا می‌زند» نوشته پاتریک نس به تصویرگری جیم کی، نه تنها به عنوان برنده مدال کارنگی 2012 انتخاب شد، بلکه جایزه کیت گرینوی را هم که به تصویرگری کتاب کودک تعلق می‌گیرد گرفت و نام خود را به عنوان اولین کتابی که هر دوی این جوایز مهم ادبیات کودک را با هم دریافت می‌کند، ثبت کرد.

دیجیتالی شدن نوشته‌های چرچیل؛ اعلام شد تمام نوشته‌های سر وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا، برای نخستین بار در قالب کتاب الکترونیک منتشر می‌شود و تا بهار آینده 40 عنوان از این کتاب‌ها برای فروش آماده خواهند شد. تا پیش از این تنها کتاب 6 جلدی «تاریخ جنگ جهانی دوم» او به صورت دیجیتال در دسترس بود.

47 کتاب ممنوعه در یک سال ترکیه؛ اتحادیه نویسندگان ترکیه در گزارش سالانه خود اعلام کرد سال گذشته 47 عنوان کتاب در این کشور یا ممنوع‌الانتشار اعلام شدند یا نویسندگانشان به دادگاه کشانده شدند. وزیر کشور هم تایید کرد در 60 سال گذشته 22 هزار و 600 کتاب در این کشور جمع‌آوری شده و یا جلوی انتشارشان گرفته شده و 529 انتشارات نیز تعطیل شده‌اند.

شخصیت‌های دیکنز روی تمبر؛ پست سلطنتی بریتانیا مجموعه‌ای از شخصیت‌های مشهور چارلز دیکنز را در سالی که دویستمین سال تولد این نویسنده جشن گرفته می‌شد، منتشر کرد. این مجموعه شامل 6 شخصیت محبوب از میان شخصیت‌های آثار چارلز دیکنز از جمله آقای پیک ویک از«کاغذهای پیک ویک» و آقای بامبل از داستان «اولیور توییست» بود.

معرفی برندگان جایزه الشلبی مصر؛ جایزه مشهور مصری «الشلبی» که از سال پیش به یاد ادیب برجسته مصری اهدا می‌شود، سه برنده خود در بخش‌های شعر کلاسیک، داستان بلند، مجموعه داستان‌های کوتاه، یک داستان کوتاه و ادبیات کودک را معرفی کرد. جالب این که به جز داستان کوتاه در بخش‌های دیگر هیچ کس شایسته دریافت جایزه اول شناخته نشد. این جایزه در بخش شعر فولکلور برای مقام اولش به دو نفر به صورت مشترک جایزه داد.

تمرین بازیافت در بریتانیا؛ مردم بریتانیا یک هفته را به آموزش برای بازیافت کاغذ اختصاص دادند و در ازای بازیافت بیشتر، جوایزی هم گرفتند. این تمرین از 9 سال پیش شروع شده تا هر سال ضرورت این کار به مردم یادآوری شود.

جمع شدن بزرگترین کتابفروشی دنیا؛ اعلام شد بزرگ‌ترین کتابفروشی جهان واقع در تورنتوی کانادا به دلیل بالارفتن اجاره بها بساطش را جمع می‌کند. زمان اجاره این کتابفروشی نمونه 20 هزار متر مربعی در مرکز شهر تورنتو سال 2013 به اتمام می‌رسد و مالک زمین اعلام کرده دیگر آن را تمدید نمی‌کند. این فروشگاه یک میلیون نسخه کتاب دارد و در اختیار شرکت فروش کتاب و موسیقی ایندیگو است.

شروع نمایشگاه کتاب کربلا؛ هشتمین نمایشگاه کتاب کربلا با مشارکت 125 ناشر از عراق، کشورهای عربی و غیر عربی با عرضه بیش از 60 هزار عنوان کتاب شروع شد. برگزاری این نمایشگاه بخشی از فعالیت‌‌های فرهنگی است که زیر نظر آستان مقدس امام حسین و حضرت عباس (علیهما السلام) به مناسبت اعیاد شعبانیه، در کربلا برپا می‌شود. در این نمایشگاه ناشرانی از عراق، کویت، لبنان، سوریه، مصر، ایران، انگلستان و چند کشور دیگر شرکت کردند.

همکاری مارگارت آتوود با یک سایت کتاب؛ سایت اینترنتی «وات پد» موفق شد تا مارگارت آتوود نویسنده مطرح کانادایی را به فهرست نویسندگان نامدارش اضافه کند و به این ترتیب پشتیبانی سرشناس برای سایت خود، به دست بیاورد. این سایت توانست با همکاری چهره‌های مطرح در یک ماه 17.3 میلیون دلار آگهی جذب کند.

کاهش محکومیت زندانیان با خواندن کتاب؛ 4 زندان فدرال برزیل که جایگاه بدنام‌‌ترین و خطرناک‌ترین زندانی‌ها هستند، اعلام کردند برنامه‌ای در دست دارند که به زندانی‌ها امکان می‌دهد تا در نهایت 48 روز در سال را از محکومیتشان کم کنند. آنها با خواندن هر کتاب در یک ماه می‌توانند چهار روز از محکومتشان تخفیف بگیرند. به این ترتیب هم کمتر زندانی می‌شوند و هم وقتی بیرون می‌آیند آدم‌های بهتری هستند.

رکورد پوآرو؛ یک کتاب نادر آگاتا کریستی به عنوان «پوآرو تحقیق می‌کند» که در زمان انتشار 37 پنس قیمت داشت، به قیمت بیش از 40 هزار پوند، در یک حراجی فروخته شد. این کتاب سال 1924 منتشر شده بود.