رئیس جدید هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی کردستان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در مجمع انتخابات هیئت اتومبیلرانی و موتور سواری استان کردستان "سید عارف قادر زاده" با کسب 13 رای از 13 رای ماخوذه به عنوان رئیس جدید هیئت اتومبیلرانی و موتور سواری استان برای مدت زمان چهار سال آینده انتخاب شد.

رئیس جدید هیئت اتومبیلرانی و موتور سواری استان کردستان در این مراسم به بیان برنامه های چهار سال پیش رو پرداخت و گفت: ورزش چرخ عظیم حرکت اجتماعی به سوی سلامت جسمی و روحی بوده و وسیله ای برای رشد و توسعه همه جانبه علمی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی کشور است.

سید عارف قادرزاده با اشاره به اینکه نیاز است در راستای توسعه ورزش استان با برنامه ریزی های مناسب و مستمر گام برداریم، اظهار داشت: استان کردستان دارای پتانسیل و موقعیت جغرافیایی مناسبی به لحاظ توسعه ورزش اتومبیلرانی و موتور سواری است.

وی افزود: باید با برنامه ریزی مناسب بسیاری از نمایش های خیابانی و خطرات معابر را به پیست ها انتقال دهیم و زمینه را برای کاهش خطرات جاده ای و ترافیک در استان ها فراهم کنیم.

رئیس جدید هئیت موتور سواری و اتومبیلرانی استان کردستان بیان کرد: فعال سازی کمیته های مرتبط با هیئت، فعال سازی هیئت های شهرستانی، باشگاه داری در راستای درآمد سازی در شهرستان ها و تعامل با ادارات و فدراسیون برنامه های این هیئت است.

قادرزاده یادآور شد: ترویج و اطلاع رسانی این رشته ورزشی در بین مسئولان و مردم، برگزاری مسابقات متناسب با تقویم فدراسیون، جذب اسپانسرهای توانمند و ارتقاء سطح علمی و فنی مربیان و داوران از دیگر برنامه های این هیئت است.

وی ادامه داد: انتظار می رود با تعامل و همکاری ورزشکاران و مسئولان در آینده نزدیک شاهد ترویج و توسعه این رشته ورزشی در استان باشیم.