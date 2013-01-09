پرداخت بدهی های مالیاتی مهمترین مشکل پیمانکاران مساکن مهر کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه شورای مسکن مهر استان کرمانشاه که ظهر چهارشنبه به ریاست معاون عمرانی استانداری کرمانشاه و با حضور پیمانکاران، اعضای تعاونی های مساکن مهر و پیمانکاران این پروژه ها در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، مشکلات و تنگناهای موجود بر سر راه ساخت پروژه های مسکن مهر شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه ضمن بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه های مسکن مهر شهر کرمانشاه به مشکلات هر یک از پروژه ها نیز به صورت جداگانه پرداخته شد.

پیمانکاران این پروژه ها پرداخت بدهی های مالیاتی، عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ مصالح ساختمانی مانند سیمان و آهن آلات و عدم پرداخت حق بیمه کارگران و کارفرمایان را به عنوان مهمترین مشکلات خود در این جلسه بیان کردند.

همچنین معاون عمرانی استانداری کرمانشاه و رئیس جلسه شورای مسکن مهر استان کرمانشاه از اعضای شورای مسکن مهر استان خواست برای رسیدگی بهتر به مسایل و مشکلات پروژه های مسکن مهر استان و شهر کرمانشاه در جلسات این شورا با جدیت بیشتری حضور یابند.