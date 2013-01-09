۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۰۱

برای افتتاح پروژه های عمرانی/

وزیر راه و شهرسازی به کرمان سفر می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: وزیر راه و شهرسازی به منظور افتتاح چندین پروژه عمرانی راهی کرمان می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه با حضور علی نیک زاد در کرمان از چندین پروژه در حوزه سلامتی پروازها در فرودگاه کرمان بهره برداری می شود.

طی این سفر همچنین سه هزار واحد مسکن مهر در بم در سایت شهرک لادن بم مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

بهره برداری از 17 کیلوکتر از باند دوم محور کرمان- بم نیز از دیگر برنامه های سفر وزیر راه و شهرسازی به استان کرمان است.

بازدید از 44 کیلومتر باند دوم در دست ساخت محور بم- کرمان، افتتاح مرکز مدیریت راه های کرمان و بازدید از سایت مسکن مهر شهرک مطهری از دیگر برنامه های سفر یک روزه علی نیکزاد و هیئت همراه است.

