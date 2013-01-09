بسیاری ازطرح های بزرگ چهارمحال و بختیاری تاکنون موفق به دریافت وام نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، صفدر نیازی پیش از ظهر چهارشنبه درجلسه توسعه کشاورزی این استان اظهار داشت: یک هزارو 275 پروانه بهره برداری در حوزه کشاورزی در این استان به افراد واجدالشرایط داده شده است.

وی با اشاره به اینکه 510 طرح برگشتی در حوزه کشاورزی در این استان بوده است، تصریح کرد: 142 طرح از 510 طرح برگشتی عدم تعیین وسیقه و 80 مورد انصراف به دلایل ارجاء کمک های فنی اعتباری بوده است.

نیازی ادامه داد: تعدادی از طرح های برگشتی به علت مرمت جایگاه دام، نداشتن گواهینامه، بدهی به سیستم بانکی بوده است.

وی یادآور شد: 14 مورد از طرح های برگشتی بدهی غیر مستقیم بوده است.

نیازی اذعان داشت: 97 درصد اراضی ملی دولت یا بهره بردار این استان سند دارند اما سند مالکیت به نام خودشان نیست.

کارخانه بزرگ شیر خشک پگاه هنوز نتوانسته وام خود را بگیرد

وی بیان داشت: وامی را که برای شیر خشک پگاه تصویب شده بود متاسفانه تا کنون این کارخانه نتوانسته وام خود را بگیرد.

رئیس جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری گفت: سیرنگ کوهرنگ 20 میلیارد تومان ، شهد کوهرنگ 300 میلیون تومان و شرکت پاک پی 500 میلیون تومان عقد قرار داد شده است.

نیازی با بیان اینکه بسیاری از طرح های بزرگ این استان درخواست وام داده اند اما تا کنون موفق به دریافت آن نشده اند، یادآور شد: بسته بندی میوه و سبزی، احداث سرد خانه بروجن، فراورده های لبنی کیار، بسته بندی مرغ و انجماد آن در شهرکرد و.. به تصویب بانک رسیده اما وام نگرفته اند.

وی افزو.د: 31 میلیارد تومان کل وامی است که به طرح های درخواستی داده می شود و با بهره برداری این طرح ها 500 نفر اشتغال زایی دارد.