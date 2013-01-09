کسب مقام دوم خراسان شمالی در اجرای طرح ملی داناب/ ساماندهی مجامع خیریه

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی رتبه دوم کشور را در اجرای طرح ملی دانش آموزی نجات آب موسوم به داناب در بین 31 شرکت آب منطقه ای کشور کسب کرد.

این شرکت در سال تحصیلی 90 -91 با همکاری آموزش و پرورش استان، کل دانش آموزان مقطع راهنمایی استان به تعداد 44 هزار نفر را زیر پوشش طرح ملی نجات آب برد.

هدف از اجرای طرح ملی دانش آموزی نجات آب با رویکرد فرهنگی - آموزشی، استفاده از راهبردهایی است که برای رسیدن به اهداف عالی نظیر ارتقای آگاهی های عمومی در باره آب و بهینه سازی مصرف، در دستور کار مدیریت آب کشور قرار گرفته است.

طرح دانش آموزی نجات آب در خراسان شمالی، با استفاده از اقلام و کارگاههای آموزشی برگزار شد و بر اساس نتایج حاصل از پیش آزمون و پس آزمون، آگاهی دانش آموزان را حدود 20 درصد ارتقا داد.

مجامع خیریه خراسان شمالی ساماندهی می شود

مدیرکل هماهنگی شبکه های مردمی و موسسات خیریه کمیته امداد امام خمینی(ره) از اجرای طرح ساماندهی مجامع و مراکز خیریه در خراسان شمالی به عنوان منتخب کشور خبر داد.

حمید نصیری بر لزوم اجرای این طرح با هدف توجه به زیرساخت این مجامع و انسجام بخشی به فعالیت آنها تاکید کرد.

وی نیاز امروز نیازمندان را تنها محدود به مسائل اقتصادی ندانست و افزود: چه بسا بسیاری از نیازهای افراد با همفکری و مشاوره برطرف شود که کمیته امداد به منظور ساماندهی مجامع خیریه به دنبال ایجاد و تهیه زیرساخت های اولیه این مراکز است.

مدیرکل هماهنگی شبکه های مردمی و موسسات خیریه کمیته امداد امام خمینی (ره) به وظیفه نیکوکاران در برابر نیازمندان پرداخت و گفت: اگر نیکوکاران تنها وجهه همت خود را بر کمک مادی متمرکز کنند بسیاری از خلاهای زندگی نیازمندان به قوت خود باقی می ماند.

افراد دور از نماز و مسجد جذب دشمن می شوند

امام جمعه بجنورد گفت: دشمنان اسلام کسانی را که از مسجد، معنویت و نماز غافل باشند شناسایی کرده و جذب می کنند.

حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی صبح چهارشنبه در یادواره 13 شهید کوی صادقیه بجنورد با اشاره به جایگاه مسجد اظهار کرد: ما نباید از مسجد و نماز فاصله بگیریم.

وی به نقش شهدا در پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: شهدا با خون خود انقلاب را بیمه کردند و اکنون وظیفه آحاد مردم است که در صحنه حضور داشته و رهرو راه آنها باشند.

امام جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنانش گفت: باید در روابط اجتماعی احترام به دیگران را سرلوحه کار قرار دهیم.

یعقوبی افزود: متاسفانه امروز بسیاری از کلمات، آرایش ظاهری و سبک زندگی ما متمایل به غرب شده است.

وی اظهار کرد: ما نباید مقلد زندگی اروپایی و آمریکایی شویم و باید سبک زندگی ما ایرانی اسلامی باشد.

