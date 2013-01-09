به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فریدون ترکاشوند با اشاره به مناسبت‌های پایانی ماه صفر اظهار داشت: به دلیل در پیش بودن ایام شهادت امام حسن مجتبی(ع) و رحلت پیامبر اکرم(ص) و نیز شهادت امام هشتم شیعیان، خیل عظیم مسافران به شهر مقدس قم را خواهیم داشت.



وی از آمادگی پلیس راهنمایی و رانندگی قم و نیز پلیس راهور استان برای هدایت مسافران و زائران خبر داد و افزود: به همین منظور جلسات مختلفی با استانداری و شهرداری برگزار و امکانات موجود را برای استقبال از مسافران بسیج کردیم.



بسیج امکانات پلیس راه استان برای هدایت زائران



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان قم افزود: برای آسایش زائران و مسافران پارکینگ‌ها پاکسازی و آماده ارائه خدمت به زائران است ضمن آنکه طرح ترافیکی نیز در نظر گرفته شده است.



وی با اشاره به آغاز طرح زمستانی پلیس راه قم از 15 آذرماه بیان کرد: نیروهای پلیس راه استان قم با تجهیزات لازم در نقاط برفگیر استان مستقر هستند ضمن آنکه ماشین برفگیر و شن‌ریز در این نقاط تعبیه شده است.



ترکاشوند با اذعان به وجود ترافیک در هسته مرکزی شهر گفت: برای برطرف شدن ترافیک در دو روز پایانی ماه صفر برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته تا خودروها از رودخانه و پارکینگ شرقی رودخانه برای تردد استفاده کنند و هسته مرکزی مانند خیابان ارم تنها برای آمد و شد دسته‌های عزاداری باشد.



وی از اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در روزهای جمعه و شنبه خبر داد و افزود: سه راه خیابان ارم تا چهار راه شهدا، چهار راه عماریاسر تا چهار راه شهدا، کوچه مخابرات در خیابان 19 دی تا چهار راه بازار و میدان شهید مطهری تا چهار راه بازار شامل محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی می‌شود.



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی قم با اشاره به درپیش بودن یخبندان در روزهای پایانی هفته گفت: کسانی که قصد مسافرت به شهرهای دیگر را دارند حتما وسایل ایمنی جاده از قبیل زنجیر چرخ، لاستیک عاج دار، خوراک گرم، پتو و لباس گرم و باک پر بنزین همراه داشته و با خودروی سالم از نظر فنی اقدام به سفر کنند تا در صورت گرفتار شدن در برف، مشکلی نداشته باشند.



کشف محموله قاچاق 40 دستگاه ماشین لباس شویی ، به ارزش 800 میلیون ریال



معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان قم از کشف محموله قاچاق ماشین لباس شویی ، به ارزش تقریبی 800 میلیون ریال در قم خبر داد.



سرهنگ علیرضا مهاجر اظهار داشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان، در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا، حین کنترل خودروهای عبوری در عوارضی قم - کاشان به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.



وی گفت: ماموران آگاهی با تحقیق از راننده خودرو، متوجه ضد و نقیض گویی های وی شده و به دلیل عدم ارائه مدارک گمرکی، راننده به همراه خودرو کامیون به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی استان، دلالت داده شد.



معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان قم ادامه داد: در نهایت ماموران با بازرسی از خودرو موصوف 40 دستگاه لباس شویی دوقلو با ارزش ریالی تقریبی بالغ بر 800 میلیون ریال کشف کردند، متهم نیز که چاره ای جز بیان حقیقت نداشت، به قاچاق 40 دستگاه ماشین لباس شویی دو قلو اعتراف کرد.



گفتنی است،‌ در نهایت متهم موصوف پس از تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی ، تحویل مراجع قضایی استان شد.



امتناع مامور وظیفه شناس از پذیرش رشوه



رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان قم از امتناع مامور یگان امداد این فرماندهی ، از پذیرش رشوه یک میلیون و 900 هزار ریالی در جریان دستگیری یک تبعه خارجی در قم خبر داد.



سرهنگ رضا فاضل نیا گفت: یکی از ماموران یگان امداد فرماندهی انتظامی قم حین گشت زنی، به یک تبعه خارجی در یک از خیابان های اصلی شهر مشکوک و پس از تحقیق از وی مشخص می شود نامبرده فاقد کارت اقامت است.



وی افزود: حین دلالت متهم به کلانتری، وی به منظور رهایی از قانون و چشم پوشی از موضوع، مبلغ یک میلیون و 900 هزار ریال رشوه پیشنهاد می‌دهد که با امتناع مامور وظیفه شناس، مراتب ضمن صورتجلسه و پس از تشکیل پرونده، در نهایت متهم تحویل مراجع قضایی استان شد.

