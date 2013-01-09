اجرای قانون موجب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه اولین همایش توجیهی، آموزشی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که با شرکت حسنعلی نوری مدیرکل انتخابات وزارت کشور، مدیران، فرمانداران و بخشداران استان های زنجان، البرز، گیلان و قزوین به مدت دو روز در قزوین درحال برگزاری است بیان کرد: مجریان انتخابات دراعتماد سازی مردم برای مشارکت حداکثری در انتخابات نقش موثری دارند و این مهم با پیوند مردم و خدمت گزاران ممکن می شود که در سایه افزایش رضایت مندی مردم با خدمت رسانی صادقانه و سریع به آنها دست یافتنی است.

وی افزود: از ویژگیهای دولت نهم و دهم مردمی بودن مدیران آن است که با مردم مانوس هستند و همواره باید دسترسی مردم به خدمتگزاران راتقویت کرد.

مردم قزوین دلداده نظام و رهبریند

استاندار دلدادگی و پیوند مردم با رهبری و نظام اسلامی را از دیگر عوامل مشارکت حداکثری درانتخابات ذکر کرد و گفت: دلبستگی مردم به نظام، رهبری موجب شد که در سایه خدمت دولت، میزان مشارکت درانتخابات در دوره های گذشته افزایش پیدا کند که نمونه آن افزایش 14 درصدی مشارکت مردم استان قزوین در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مقایسه با گذشته است.

این مسئول برگزاری انتخابات سالم و قانونی را از درخواست های دولت و مردم از مجریان و دست اندرکاران انتخابات دانست و در این خصوص بیان کرد: برگزاری انتخابات سالم در سایه امانت داری و اجرای دقیق قانون محقق می شود و اجرای قانون مهمترین وظیفه دست اندرکاران انتخابات است و تاکید دولت و ریاست جمهوری نیز بر توجه هرچه بیشتر مجریان به این امر خدشه ناپذیر و غیر قابل انکار است.

استاندار یادآورشد: به خاطر اعتماد مردم به نظام و انسجام و وحدت بین مردم، تبعات غبار آلود کردن فضای انتخابات دامن فتنه گران را گرفت و در سه دهه گذشته همواره در ایام انتخابات برخی از افراد در زمین دشمن بازی کرده اند و کسانی که امروزه از برگزاری انتخابات آزاد سخن می گویند آگاهانه یا نا آگاهانه اذهان عمومی را منحرف کرده و در زمین دشمن بازی می کنند.

مشارکت مردم استان زبانزد است

وی افزود: باید ذهن مردم را به سمتی هدایت کرد که به امانت داری دست اندرکاران برگزاری انتخابات اعتماد کنند تا با اجرای دقیق قانون زمینه مشارکت حداکثری مردم فراهم شود.

استاندار مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را الگو و برگ برنده جمهوری اسلامی برای معرفی ملت ایران به جهانیان عنوان و تصریح کرد: برگزاری انتخابات ظرافت ها و حساسیت های خاص خود را دارد که برخی مواقع بیان یک اظهار نظر که از سرناآگاهی باشد می تواند فرآیند و نتیجه انتخابات را تحت تاثیر خود قرار دهد.

وی با اشاره به ضرورت و اهمیت برگزاری دوره های آموزشی برای مجریان انتخابات خاطرنشان کرد: آموزش دست اندرکاران انتخابات و آشنایی آنها با دستورالعمل های جدید باید بطور مستمر و براساس تقویم آموزشی مشخصی انجام شود و از طرف دیگر تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز برگزاری انتخابات در شهرستان ها باید در دستور کار ستاد انتخابات کشور و وزارت کشور قرار گیرد.

استاندار از فرمانداران و بخشداران به عنوان اصلی ترین ارکان برگزاری انتخابات نام برد و خواستار بازنگری درارزیابی و ارزشیابی فرمانداران و بخشداران براساس این موضوع شد.

عجم با اشاره به پیشینه استان قزوین اظهارداشت: قزوین از مردمانی هوشمند، سیاسی، ولایتمدار و آشنا به قواعد کار سیاسی برخوردار است که همواره در معادلات سیاسی کشور تأثیرگذار بوده و مشارکت 92 درصدی مردم در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری از مصادیق بارز آن است.