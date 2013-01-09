به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مجموعه داستان فرحناز علیزاده با عنوان «آقای قاضی چه حکمی میدهید» 24 مهر ماه در سرای اهل قلم نقد و بررسی میشود.
این مجموعه داستان در برگیرنده 12 داستان کوتاه علیزاده است که در پنج سال اخیر نوشته شده و گونههای مختلف داستاننویسی از جمله رئال، داستانهای شگفت و گوتیک را دربر میگیرد.
برخی از عناوین داستانهای این مجموعه که پیش از این تعدادی از آنها حائز رتبه در جشنوارههای داستان نویسی نیز شدهاند عبارت است از: زایدههای سفید، آقای قاضی چه حکمی میدهید؟، قندیلهای بیرنگ، فقط نگویید معذرتخواهی بود، خون روی جدول سیمانی، همش بهتونه، باید فاصلهها را در نظر داشته باشیم، مانای پدر، انبوه گزنهها، شاید احتمالا حتما و یک کپه خاک.
این کتاب که در شهریورماه امسال از سوی نشر گلآذین منتشر شده است، روز یکشنبه 24 دی با حضور مهناز رونقی، اسدالله امرایی و نویسنده از ساعت 16 در سرای اهل قلم نقد و بررسی میشود.
سرای اهل قلم در خیابان برادران مظفر جنوبی خیابان خواجه نصیر واقع است.
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