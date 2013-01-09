  1. عناوین کل
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۰۸

اوکاتی:

همکاری تشکل های مردم نهاد در مواقع بحران ضروری است

همکاری تشکل های مردم نهاد در مواقع بحران ضروری است

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: تشکل ها و سازمان های مردم نهاد از ظرفیت ها و پتانسیل های خوبی برای مشارکت در مواقع بحران برخوردارند که باید با شناخت این ظرفیت ها و آموزش تشکل ها از توان آنها در مدیریت بحران بهره برد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی اوکاتی ظهر چهارشنبه در دومین جلسه کارگروه تخصصی تشکل های مردم نهاد در مدیریت بحران اظهار داشت: برای توسعه مشارکت های مردمی در امور امدادرسانی و مدیریت بحران باید برنامه ریزی شود و موسسات و تشکل های فعال شناسایی و معرفی شوند.

وی گفت: تشکل های فعال در چرخه مدیریت بحران می توانند در کلیه مراحل آمادگی، پیشگیری، مقابله و پاسخگویی، بازسازی و بازتوانی در مواقع بحران نقش داشته باشند.

وی از برگزاری دو دوره آموزشی ویژه سمن ها با همکاری جمعیت هلال اهمر استان خبر داد و بر تشکیل جلسات کارگروه تا رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده تاکید کرد.

کد مطلب 1787427

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید