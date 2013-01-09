همکاری تشکل های مردم نهاد در مواقع بحران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی اوکاتی ظهر چهارشنبه در دومین جلسه کارگروه تخصصی تشکل های مردم نهاد در مدیریت بحران اظهار داشت: برای توسعه مشارکت های مردمی در امور امدادرسانی و مدیریت بحران باید برنامه ریزی شود و موسسات و تشکل های فعال شناسایی و معرفی شوند.

وی گفت: تشکل های فعال در چرخه مدیریت بحران می توانند در کلیه مراحل آمادگی، پیشگیری، مقابله و پاسخگویی، بازسازی و بازتوانی در مواقع بحران نقش داشته باشند.

وی از برگزاری دو دوره آموزشی ویژه سمن ها با همکاری جمعیت هلال اهمر استان خبر داد و بر تشکیل جلسات کارگروه تا رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده تاکید کرد.