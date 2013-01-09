جامعه مدرسین به تقویت فقاهت و اخلاق بیشتر توجه کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید موسی شبیری زنجانی در دیدار شورای سیاست گذاری همایش نیم قرن حضور که به مناسبت پاسداشت پنجاه سال تلاش علمی، فرهنگی و سیاسی جامعه مدرسین برگزار می‏شود؛ اظهار داشت: افراد بسیاری بودند که در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حضور داشتند و منشأ خدمات فراوانی برای اسلام، انقلاب و حوزه علمیه بودند.

وی با تاکید بر توجه ویژه حوزه‏های علمیه به مسئله فقه و اصول افزود: مباحث علمی در حوزه و بین طلاب باید تقویت شود و شما باید به این امر بیش از گذشته عنایت داشته و برنامه ریزی کنید.

مرجع تقلید شیعیان جهان ادامه داد: برگزاری جلسات اخلاق و موعظه برای روحانیون و طلاب ضروری است که این مسئله در گذشته نیز وجود داشته و دروس اخلاق امام خمینی (ره) در هر هفته موجب تقویت بُعد معنوی طلاب می‏شد.

آیت الله شبیری زنجانی، تقویت فقه و اصول در کنار اخلاق و تهذیب نفس را دو اصل مهم در حوزه برشمرد و اظهار داشت: مسئولان و مدیران حوزه باید در راستای شناسائی نخبگان حوزوی اهتمام ویژه‏ای داشته و آنها را مورد حمایت قرار دهند.

در ابتدای این دیدار مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور و رئیس شورای سیاست گذاری همایش نیم قرن حضور در سخنانی با ارائه گزارشی از چگونگی برگزاری این همایش اظهار داشت: از ابتدای تاسیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تا کنون 50 سال گذشته که طی این سالها شخصیت‏هایی که در جامعه مدرسین حضور داشتند خدمات فراوانی برای اسلام وانقلاب انجام داده اند.

آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری نیز در این دیدار گفت: برگزاری همایش نیم قرن حضور، بهانه‏ای خواهد بود که تا از تلاش‏های روحانیت در عرصه‏های مختلف، قبل و بعد از انقلاب تجلیل به عمل آید.

وی گفت: این همایش با حضور علما و شخصیت‏های برجسته حوزوی از سراسر کشور در دو روز 25 و 26 بهمن ماه سال جاری در شهر مقدس قم و در مدرسه امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

آیت الله مقتدایی نیز در سخنانی عنوان کرد: آیت الله شبیری زنجانی، جامعه مدرسین حوزه علمیه را به خوبی می شناسند و شخص ایشان از ارکان جامعه مدرسین بوده اند.

وی با بیان اینکه جامعه مدرسین حوزه علمیه منشأ خدمات فراوانی برای حوزه های علمیه و انقلاب بوده است افزود: خدمات جامعه مدرسین باید برای مردم معرفی شود که برگزاری این همایش فرصت خوبی برای این کار است.

دبیر همایش نیم قرن حضور نیز با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای برگزاری این همایش اظهار داشت: فعالیت‏های دبیرخانه همایش در دو بعد علمی و اجرائی متمرکز شده است.

حجت الاسلام و المسلمین سید محسن صالح با اشاره به عناوین فراخوان مقالات این همایش اظهار داشت: تا کنون 65 عنوان مقاله در موضوعات مختلف به دبیرخانه همایش ارسال شده و پایان نامه‏های مرتبط با موضوعات فراخوان مقاله در حال جمع آوری است.