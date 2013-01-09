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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۱۷

علوی عنوان کرد:

نگرانی بابت کاهش نشر کتاب در پی گرانی کاغذ در تبریز

نگرانی بابت کاهش نشر کتاب در پی گرانی کاغذ در تبریز

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز نسبت به کاهش نشر کتاب در پی گرانی کاغذ در تبریز ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا علوی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به جشنواره های مختلفی که از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز برگزار خواهد شد، گفت: نواقصی که جشنواره های کتاب سال تبریز و جشنواره ادبی در سال گذشته با آن مواجه بودند رفع شده اما پیش بینی می شود ، گرانی کاغذ که امسال ناشران با آن مواجه هستند بر روی جشنواره کتاب سال تبریز هم اثر گذاشته و آثار محدودتری به این جشنواره ارسال شود.

تشکیل خانه طنز و دوستداران کتاب در تبریز

علوی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل خانه های دوستداران کتاب، خانه ادبیات آیینی و طنز در تبریز خبر داد.

وی همچنین در ادامه در خصوص راکدی برخی خانه های تبریز اظهار داشت: با توجه به اینکه برخی خانه های تبریز به حوزه های مختلف هنری و ادبی اختصاص یافته، عدم فعالیت آنها شائبه رکود و رخوت را بوجود می آورد که علت این مهم از جای دیگری نشات می گیرد.

علوی ادامه داد: در تبریز خانه خایی نظیر خانه هنرمندان، فیلم، نقاشی، کاریکاتور و قرآن وجود دارد که برخی از آنها همچون خانه قرآن اقدام به برگزاری جشنواره های مختلف کرده اند اما خانه هنرمندان در سکون بوده و فعالیتی از آن دیده نمی شود که ناشی از حساسیت مسئولان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در انتخاب هیئت مدیره آن است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز گفت: این سازمان برای انتخاب اعضای هیئت مدیره خانه هایی همچون خانه هنرمندان برای پایه ریزی فعالیت های بنیادین و موفق در این خانه ها حساسیت و دقت عمل زیادی به کار می برد تا فعالیت هنرمندان در سایه این خانه ها موثر و سازنده باشد.

کد مطلب 1787431

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