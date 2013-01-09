48 زائر ربوده شده ایرانی در سوریه آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این شبکه با اعلام این خبر گزارش داد این 48 زائر را گروههای مسلح در سوریه در چهارم آگوست(14 مرداد) گذشته در منطقه سیده زینب(س) دمشق ربوده بودند.



بر اساس این گزارش، "بولنت یلدرم" رئیس هیئت امداد رسانی و کمکهای بشردوستانه ترکیه امروز چهارشنبه از موفقیت میانجیگری برای انجام قرارداد مبادله بازداشت شدگان میان نظام سوریه و مخالفان (مسلح) خبر داد تا بر اساس آن،2130 فرد بازداشتی در زندان‌های سوریه، از جمله شماری از اتباع ترک در مقابل 48 زائر ایرانی، آزاد ‌شوند.