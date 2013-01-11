یا محمد! تو کیستی که حریمت چو کعبه مشهور است

به گزارش خبرنگار مهر، چه خوب الگویی هستی در دوره ای که خیلی ها در سایه دین تو هستند اما از مشورتی که خداوند به بهانه شخصیت والایت، بر آن تاکید کرده است بویی نبرده اند.



چه خوب الگویی هستی در برخورد با مخالفانت و گذشت نادمان.... کینه و عداوت در نهان تو جایی نداشت و هر آنچه ابلیس در نظر می گرفت تا بتواند ذره ای در وجودت رخنه کند، بیش از پیش سرافکنده می شد...



یا محمد! تو نشان داده ای مصداق کامل این را که آبروی مومنین برتر از کعبه است و بد زمانه‌ای است اکنون که متزوران، خود را مومن مطلق می پندارند و با تهمت دیگران را نا مسلمان می‌خوانند... دیگر معنایی ندارد توجه به آبروی مومن و حتی انسانیت!



ای کاش بودی و نشانشان می دادی که تنها خدا می‌تواند قضاوت کند بر بندگانش، و تهمت نامتعارف ترین کاری است که فردی برای سرپوش گذاشتن بر نداشته هایش از آن بهره می‌برد.

یا محمد! مگر می‌توان تمام ابعاد وجودت را درجملاتی اینچنین ناقص خلاصه کرد؟ مگر می‌توان به تو پرداخت و از مفهوم آزادی مد نظرت غافل شد...



نگاه تو به آزادی انسان‌ها، آزادی از بند هر انسان طاغوتی بود و خودت بارها بر بندگی خاص تنها و تنها در درگاه خدا تاکید کرده ای.



یا محمد! ای پدر مهربانی‌ها! معنای آزادی انسان با رسیدن وی به بالاترین درجات فطری اش مد نظرت بوده است و اجازه تصرف آن را به هیچ بشری نداده‌ای؟ و مگر می‌تواند فطرت انسان آزاده را از وی گرفت؟



رهبری بوده‌ای به وسعت تمام تاریخ بشریت... با وجود چنین وسعت شخصیتی از کوچکترین مسائل اجتماعی مردم مغفول نبودی! در واقع رفع مسائل فردی و جمعی افراد را پله‌هایی برای رسیدن به سرشت پاکشان می‌خواندی و اینچنین بر همه ابعاد احاطه می‌کردی..



پس از تو به راستی که امت یتیم شد و نتوانست همچون زمان حضورت از انسجام بهره برد...

یا محمد! توجهت به جایگاه کودکان و زنان، به جایگاه فقرا و مستمندان و به جایگاه ستم دیدگان آنقدر جامع و دقیق بود که می‌توانست همه را به سرانجام مقصود برساند و توسط همه انسان‌ها و در تمامی دوران تاریخی پس از تو نمونه باشد... ای کاش که بیش از این به کار گرفته می‌شد و مدعیان خدمت به انسانیت، از این الگوی بی مثال تبعیت می‌کردند.



یا محمد! ریشه عدالت علی، آزادی خواهی زهرا(س) و حسن(ع) و حسین (ع)! عبودیت زین العابدین(ع)! علم امام باقر(ع)، امام صادق(ع) و امام موسی ابن جعفر(ع)، سیاست و بزرگی طبع علی ابن موسی الرضا(ع)، جواد الائمه(ع)، امام هادی(ع) وآزادگی حسن عسگری(ع) و مهدی آل محمد(ع)، همه و همه از وجود پر برکت تو است...



و چقدر سخیف هستند کسانی که تلاش دارند با آثاری برگرفته از خوی شیطانی خود، آزادی خواهان و انسانهای متفکر را از راه تو، مکتب تو و نگاه ژرف تو به انسانیت دور کنند...



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محدثه نجف زاده

