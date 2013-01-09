اولین دوره مسابقات قهرمانی دیفرانسل کشور در کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی شهریاری ظهر چهارشنبه در مجمع انتخابات هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی استان کردستان اظهار داشت: کردستان شرایط ایده آل و موقعیت جغرافیایی مناسبی را برای برگزاری مسابقات کشوری دارد و انتظار می رود از این پتانسیل به خوبی استفاده شود.

وی با اشاره به ساماندهی و جذب ورزشکاران این رشته و ارائه برنامه های منسجم می تواند در پیشبرد اهداف اتومبیلرانی و موتور سواری موثر باشد، افزود: اطلاع رسانی و ترویج این رشته ورزشی در بین آحاد جامعه به ویژه قشر جوان ضروری است.

نائب رئیس فدراسیون موتور سواری و اتومبیلرانی بیان کرد: در بحث ارتقاء سطح علمی و فنی مربیان، ورزشکاران و داوران فدراسیون آمادگی همکاری و اعزام مربیان توانمند را به کردستان دارد.

شهریاری در ادامه یادآور شد: متاسفانه اعتبارات عمرانی در اختیار فدراسیون نیست و از محل بودجه ملی یا استانی توزیع می شود.

وی ادامه داد: فدراسیون می تواند در بخش صدور مجوز، نظارت، برگزاری مسابقات کشوری و کاهش هزینه های گمرکی و تجهیزاتی کمک های مناسبی را به هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی استان بکند.

نائب رئیس فدراسیون موتور سواری و اتومبیلرانی گفت: نیاز است با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب زمینه را برای معرفی این رشته ورزشی به مسئولان و مردم فراهم کنیم.

شهریاری اظهار داشت: زیر ساخت های اتومبیلرانی و موتور سواری در کل استان ها با حمایت بخش خصوصی صورت گرفته و انتظار می رود استان کردستان نیز بتواند در این حوزه اقدامات مناسبی را انجام دهد.