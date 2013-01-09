ارائه طرح شغل خانه داری به مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انواری در جلسه ای با مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس افزود: به موجب این طرح، نظام برای زنان سرپرست خانوار که به تربیت فرزندان خود مشغول هستند، حقوق اختصاص می دهد.

وی با بیان اینکه این نهاد به دنبال آن است تا ظرفیت های بالقوه افراد بالفعل شود، اظهار داشت: دریافت مستمری و حتی یارانه مستقیم در دراز مدت اثر بخشی خود را از دست خواهد داد.

این مقام ارشد کمتیه امداد در مورد اقدامات فرهنگی این نهاد برای مددجویان تحت حمایت یادآور شد: مهارت آموزی زنان سرپرست خانوار در چگونگی اداره خانواده، برگزاری اردوهای خانوادگی، کلاسهای مشاوره و آموزش خانواده در قبل، حین و بعد از ازدواج برای مددجویان این نهاد در نظر گرفته شده است.

انواری با تاکید بر هدایت تحصیلی دانش آموزان به سمت هنرستانها، خاطر نشان کرد: با اتمام تحصیل در هنرستان این دانش آموزان با یک فن و حرفه ای آشنا و با کسب مهارتهای لازم به ایجاد اشتغال نزدیک می شوند.