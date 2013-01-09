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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۵۷

حجت الاسلام محمدیان:

فرهنگ وقف توسط رسانه ها در لرستان احیا شود

فرهنگ وقف توسط رسانه ها در لرستان احیا شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان خواستار همکاری رسانه ها در رابطه با احیای فرهنگ وقف در این استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی محمدیان ظهر چهارشنبه در همایش "وقف و رسانه" با بیان اینکه وقف یکی از احکام اسلامی است اظهار داشت: وقف یک میراث جاودان و همیشگی است.

وی با اشاره به نقش رسانه در نهادینه کردن فرهنگ وقف در جامعه بیان داشت: خوشبختانه بعد از انقلاب اسلامی و همچنین طی چند سال اخیر تلاشهای خوبی در راستای احیای موقوفات شده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان با تاکید براینکه نقش رسانه ها در احیای موقوفات بسیار مهم و اساسی است تصریح کرد: در این راستا رسانه های استان لرستان باید به گونه ای کار کنند تا تفکر وقف در جامعه احیا شود.

حجت الاسلام محمدی با تاکید بر گسترش و توسعه فرهنگ وقف در جامعه بیان داشت: در این راستا می توان با نهادینه کردن فرهنگ وقف بسیاری از معضلات موجود در جامعه را رفع کرد.

وی با تاکید بر تبلیغ و اطلاع رسانی فرهنگ وقف در جامعه توسط رسانه ها گفت: تا پیش از اطلاع رسانی و تبلیغات در زمینه فرهنگ وقف در استان لرستان تنها 967 مسجد در لرستان وجود داشت و این در حالیست که طی چند سال اخیر با اطلاع رسانی و تبلیغ این میزان به بیش از دو هزار مسجد و حسینه رسیده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان همچنین از راه اندازی سامانه جامع اطلاعات موقوفات و بقاع استان لرستان خبر داد و افزود: با راه اندازی این سامانه خوشبختانه پیشرفتها و توفیقات فراوانی در حوزه وقف استان حاصل شده است.

کد مطلب 1787437

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