فرهنگ وقف توسط رسانه ها در لرستان احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی محمدیان ظهر چهارشنبه در همایش "وقف و رسانه" با بیان اینکه وقف یکی از احکام اسلامی است اظهار داشت: وقف یک میراث جاودان و همیشگی است.

وی با اشاره به نقش رسانه در نهادینه کردن فرهنگ وقف در جامعه بیان داشت: خوشبختانه بعد از انقلاب اسلامی و همچنین طی چند سال اخیر تلاشهای خوبی در راستای احیای موقوفات شده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان با تاکید براینکه نقش رسانه ها در احیای موقوفات بسیار مهم و اساسی است تصریح کرد: در این راستا رسانه های استان لرستان باید به گونه ای کار کنند تا تفکر وقف در جامعه احیا شود.

حجت الاسلام محمدی با تاکید بر گسترش و توسعه فرهنگ وقف در جامعه بیان داشت: در این راستا می توان با نهادینه کردن فرهنگ وقف بسیاری از معضلات موجود در جامعه را رفع کرد.

وی با تاکید بر تبلیغ و اطلاع رسانی فرهنگ وقف در جامعه توسط رسانه ها گفت: تا پیش از اطلاع رسانی و تبلیغات در زمینه فرهنگ وقف در استان لرستان تنها 967 مسجد در لرستان وجود داشت و این در حالیست که طی چند سال اخیر با اطلاع رسانی و تبلیغ این میزان به بیش از دو هزار مسجد و حسینه رسیده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان همچنین از راه اندازی سامانه جامع اطلاعات موقوفات و بقاع استان لرستان خبر داد و افزود: با راه اندازی این سامانه خوشبختانه پیشرفتها و توفیقات فراوانی در حوزه وقف استان حاصل شده است.