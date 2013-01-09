به گزارش خبرنگار مهر، شهرداری همدان با قهرمانی در رقابت های لیگ برتر فوتبال استان همدان در فصل جاری جواز صعود به لیگ دسته سوم فوتبال کشور را کسب کرد.

شهرداری همدان با کسب 37 امتیاز در رقابت های لیگ برتر استان همدان ضمن کسب عنوان قهرمانی این رقابت ها به لیگ دسته سوم فوتبال کشور صعود کرد.

تیم شهرداری همدان در دیدار معوقه و از هفته شانزدهم این مسابقات توانست با نتیجه شش بر یک اتحاد جوان را شکست دهد و به فاصله یک هفته مانده به پایان این رقابت ها قهرمانی خود را ثابت کند.

اتحاد جوان همدان تیم قعرنشین این مسابقات به لیگ دسته یک فوتبال کشور سقوط کرد.

تیم شهرداری همدان با به ثمر رساندن 46 گل زده عنوان بهترین خط حمله مسابقات را به دست آورد.

هشت کشتی گیر همدانی به کارگاه فنی تیم ملی کشتی کشور دعوت شدند

هشت کشتی گیر همدانی به کارگاه فنی ماهیانه تیم های ملی کشتی آزاد کشور دعوت شدند.

دومین مرحله کارگاه فنی ماهیانه تیم‌های ملی کشتی آزاد روزهای 28 دی تا اول بهمن ماه سالجاری و با حضور 150 کشتی گیر منتخب کارگاه اول زیر نظر کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد و مربیان دعوت شده در محل خانه کشتی شماره دو تهران برگزار می شود.

میثم فیروزآبادی در وزن 55 کیلوگرم، مجید محمدی در وزن 60 کیلوگرم، مسعود کمروند در وزن 66 کیلوگرم، امیر حسین گودرزی در وزن 74 کیلوگرم، محمدعظیمی و حمید کمروند در وزن 84 کیلوگرم، رضا کشاورز در وزن 96 کیلوگرم و مهدی گنبدانی در وزن 120 کیلوگرم در این کارگاه شرکت خواهند داشت.

همچنین جلیل جگر گوشه از مربیان همدان نیز به این کارگاه فنی دعوت شده است.

الوند همدان در رقابت های لیگ تیر و کمان حاضر می شود

تیم الوند همدان در لیگ تیرانداری با کمان حضوری پرقدرت خواهد داشت.

براساس این گزارش، لیگ داخل سالن تیراندازی با کمان با حضور 10 تیم از استانهای مختلف برگزار می شود و در این لیگ تیم های آژانس تعطیلات آرام، ماهان، ذوب آهن و عتیق از اصفهان، ناجا و مقاوت از تهران، خراسان، علوم پزشکی گیلان، بافق یزد و الوند همدان در ریکرو مردان به مدت دو ماه به میزبانی استانهای مختلف با هم به رقابت می پردازند.

این برای نخستین بار است که تیمی از همدان در رقابت های لیگ برتر حاضر می شود و در هفته اول و دوم این رقابتها که 29 دی ماه به صورت متمرکز در تهران برگزار می شود تیم الوند به ترتیب به مصاف ناجا و علوم پزشکی خواهد رفت.

27 بهمن ماه نیز همدان میزبان هفته ششم این رقابتها در سالن انقلاب همدان خواهد بود.

تیم الوند به دنبال حضور در رقابتهای ریکرو بانوان و کامپوند آقایان نیز است که برنامه این مسابقات نیز به زودی اعلام خواهد شد.

حضور همدان در لیگ جودو بانوان کشور

رقابتهای لیگ جودو باشگاه‌های بانوان کشور با حضور هشت تیم در یک گروه برگزار خواهد شد.

مراسم قرعه کشی این رقابتها در دفتر سازمان لیگ برگزار شد دو تیم اداره ورزش و جوانان همدان و نهاوند، لبنیات سهند تبریز، هیئت جودو تهران، هیئت جودو لرستان، هیئت جودو فارس، هیئت جودو البرز و هیئت جودو خراسان رضوی، هشت تیمی هستند که در لیگ بانوان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

بر اساس تصمیم اتخاذ شده در این جلسه هفته اول این رقابتها 19 بهمن ماه و هفته دوم 11 اسفند ماه برگزار می شود.

تقدیر مدیرکل ورزش و جوانان از نایب قهرمان تکواندو جهان

مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان در دیدار با رئیس و اعضا هیئت تکواندو استان همدان از محمد مهدی جمشیدی نایب قهرمان تکواندو جهان تقدیر کرد.

سیدعبدی افتخاری در این مراسم گفت: قهرمان شدن در کنار منش پهلوانی با ارزش می شود و قهرمانان باید در کنار قهرمانی اخلاق را نیز سر لوحه کار خود قرار دهند.

سید عبدی افتخاری گفت: جمشیدی از ورزشکاران با اخلاق استان همدان محسوب می شود که آینده بسیار خوبی را پیش رو خواهد داشت.

رئیس هیئت تکواندو استان همدان نیز گفت: هیئت تکواندو همدان در بخش پومسه جزو پنج استان برتر کشور محسوب می شود.

دعوت قایقران همدانی به اردوی تدارکاتی تیم ملی

قایقران همدانی به اردوی تدارکاتی تیم ملی دعوت شد.

محمد ولدی قایقران خوب همدان در رده سنی جوانان به اردوی تدارکاتی تیم ملی دعوت شد.

این اردو با حضور 12 قایقران به مدت 24 روز در تهران برگزار می شود.

این مسابقات برای آماده سازی تیم در مسابقات جهانی کانادا و رقابتهای قهرمانی آسیا در ازبکستان می باشد.

برگزاری مسابقات ووشو انتخابی استان همدان

مسابقات ووشو انتخابی استان همدان برگزار شد.

مسابقات ووشو انتخابی استان با حضور 110 نفر در خانه ووشو در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با شرکت باشگاههای کوثر، الزهرا، نیلی، جردن، کانون بسیج و فرهنگیان برگزار شد.

در پایان در رده سنی نوجوانان در 11 وزن محمد متین احمدی، مرتضی محمدی، محمد قاسمی، امیر حسین سعادتی، محمد رضا محمدی مرزبان، علی خورشیدی، محمد رضا ایام، سید عادل هاشم زاده، حسین خالد خوش خو، بابک رشیدی و حمید خدایوندی نفرات برتر شدند.

در رده جوانان در هفت وزن آرمان عبدی، سید عباس حسینی، جواد ساسان سیفی، سعیداله یاری زاده، مرتضی کبود وندیان، سجاد خاوری و میثم بختیاری نفرات برتر شدند.

در رده سنی بزرگسالان نیز سعید زین العابدینی، احمد رضا حیدری، محمد حجتی، عارف ویس نهال، بهنام کریمی آزاد، سهراب سهراب پور، شهرام برناسی، مهرداد محمدی و محمد اسد بیگی نفرات برتر شدند.

برگزاری مسابقات دال پلان بانوان در همدان

مسابقات دال پلان بانوان در استان همدان برگزار شد.

مسابقات دال پلان بانوان انتخابی استان همدان برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور با حضور شهرستان های همدان، تویسرکان، ملایر، نهاوند، بهار، فامنین، کبودراهنگ، اسد آباد و رزن برگزار شد.

در پایان مسابقات دال پلان بانوان شهرستان نهاوند مقام اول این مسابقات را کسب کرد.