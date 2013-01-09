توسعه کتاب و کتاب خوانی در چهار محال و بختیاری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان جلالی پیش از ظهر چهارشنبه در انجمن کتابخانه های عمومی استان اظهار داشت: خیرین کتاب خانه ساز در این استان باید فعال شود تا بتوان گام موثری در این راستا برداشته شود.

وی تصریح کرد: 68 کتاب خانه در این استان وجود دارد که تعداد آن کم است و باید برآنها افزوده شود.

جلالی با اشاره به اینکه بسیاری از روستا ها و شهر های این استان هنوز کتاب خانه ای ندارد، عنوان کرد: باید تشکیلاتی را راه اندازی کرد تا در گسترش کتاب خانه این استان بتوان گام موثری برداشت.

وی ادامه داد: 34 کتاب خانه نهادی و 34 کتاب خانه مشارکتی در این استان وجود دارد که احتمال زیاد شدن آنها وجود دارد.

جلالی با بیان اینکه کتاب خانه مصلی مشارکتی است، اذعان داشت: نهاد کتاب خانه های این استان همه امکانات را به کتاب خانه مصلی داده است تا همه عموم از این کتابخانه استفاده کنند.

70 درصد از مدارس چهار محال و بختیاری کتاب خانه دارند

مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی چهار محال و بختیاری گفت: 76 مسجد این استان دارای کتاب خانه هستند.

صادقی بااشاره به اینکه کتاب خانه هایی در این استان خاص نهاد و دستگاه بوده است و دسترسی به آن فراهم نشده است، بیان داشت: جاهایی را باید مشارکتی کنیم که عموم به آن جا دسترسی آسان داشته باشند.

وی ادامه داد: 500 متر مربع فضایی در مصلی داده شده است که در آنجا کتاب خانه ای را احداث کنند که عموم مردم به این کتاب خانه دسترسی داشته باشند.

صادقی بیان داشت: در 9ماهه سال جاری اداره کل ارشاد اسلامی چهار محال و بختیاری 287 میلیون تومان کتاب به کتاب خانه های استان کمک کرده است.

وی یادآور شد: برای ترویج کتاب و کتاب خانه در این استان نیاز به هم فکری بیشتر وجود دارد.

صادقی تاکید کرد: وضعیت کتاب و کتاب خانه در این استان باید به دبیر خانه ارسال شود.

وی افزود: کتاب خانه های که در چالشتر واقع شده است به نام کتاب خانه شهدای چالشتر در این جلسه نام گذاری شد.