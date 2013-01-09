تولید شیشه فوق مقاوم/ تأثیر شیشه در انتقال سریع داروها

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه های شیکاگو و ویسکوزین – مدیسون در ایالات متحده شیشه ای را تولید کرده اند که دارای ثبات پذیری مولکولی شیشه است اما می تواند صدها سال دوام داشته باشد.

آنها استدلال کرده اند که تحقیقاتشان روی ساختار ملکولی غیرشفاف این شیشه می تواند به تولید داروهایی کمک کند که در زمان ذخیره سازی بلوری شکل نمی شوند و همچنین این داروها به سرعت به جریان خون منتقل می شوند.

از سوی دیگر این اکتشاف می تواند در ساخت فلزات غیرشفافی که بادوامتر هستند نیز موثر باشد.

محققان با شبیه سازی فرآیند ساخت تخصصی این شیشه ها به وسیله رایانه توانستند تصدیق کنند که نظریه آنها در رابطه با ساختار مولکولی این شیشه شبیه شیشه های قدیمی است.

نتایج این تحقیق در مجله مواد نیچر منتشر شده است.

براساس اظهارات خوان دو پابلو از نویسندگان این مقاله علمی، دانشمندان تاکنون اعتقاد داشتند که هیچ همبستگی میان خاصیتهای مکانیکی شیشه و ساختار ملکولی آن وجود ندارد.

این شیشه های فوق مقام را می توان به وسیله خروج بخار در یک فضای خلا تولید کرد که در آن مواد داغ شده، بخار می شود و سپس در یک سطح به هم فشرده می شوند.

مارک ادیجر از دانشگاه ویسکوزین مدیسون به عنوان یکی از محققان این گروه اظهار داشت که شیشه ای که تحت این شرایط تولید می شود، موادی مشابه به شیشه هایی دارند که طی زمان مقاوم می شوند و از مواد جدیدی در ساخت آن استفاده نشده است.

وی با استفاده از این شبیه سازی رایانه ای توانست نشان دهد که فرآیند خروج بخار، به مولکولهای شیشه فضای بیشتری برای ایجاد مقاومت بیشتر می دهد.