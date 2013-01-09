ایران بیش از هر زمان دیگر به یک رویه تجاری متحد نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث فتح الله کرمانشاهی در دومین نشست معاونین توسعه تجارت خارجی سازمان های صنعت، معدن و تجارت کشور که در اصفهان و در محل سالن همایش های نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار شد، افزود: در سال جاری در برنامه پنجم توسعه 51 میلیارد دلار صادرات با احتساب بخش خدمات هدف‌گذاری شده و آمار 9 ماهه سال جاری نشان می‌دهد حجم واردات کشور 41 میلیارد دلار و حجم صادرات کشور 32 میلیارد دلار بوده است.

وی با مقایسه ارزش واردات و صادرات سال جاری و سال گذشته افزود: سال 91 واردات کشور کاهشی 1.04 درصدی را نشان می‌دهد، این درحالی است که صادرات غیر نفتی کشور رشدی 28 درصدی داشته است.

کرمانشاهی علت اصلی ممنوعیت صادرات و واردات برخی از کالا‌ها را جلوگیری از خام‌فروشی عنوان کرد و گفت: ارزش افزوده باید به داخل کشور برگردد و زمینه ساز اشتغال باشد.

وی ادامه داد: اگرچه تعداد بخشنامه های مربوط به صادرات و واردات در مقطعی زیاد بود و عدم ثبات قوانین را القا می کرد اما در آن بازه زمانی، اقدامی لازم و متناسب با شرایط بود.

کرمانشاهی تصریح کرد: اکنون دیگر به کشور ثابت شده است که در شرایط محدودیت، بخشی که کمتر از همه آسیب می بیند، صادرات غیر نفتی است.

37 درصد از اهداف صادرات غیر نفتی کشور در سال 91 محقق شده است

مدیر کل دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: استان اصفهان در هشت ماهه سال 91، 866 میلیون دلار صادرات غیر نفتی داشته که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 درصد در شاخص ارزش کمتر شده و در شاخص وزن، 62 درصد رشد داشته است.

به گزارش مهر، محمد رضا ایزدیان در دومین نشست معاونین توسعه تجارت خارجی سازمان های صنعت، معدن و تجارت کشور در محل سالن همایش های نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، بیان داشت: صادرات غیر نفتی استان اصفهان در سال جاری 1555 میلیون دلار و این رقم در کل کشور 33748 میلیون دلار بوده است.

وی ادامه داد: میزان واردات این استان در هشت ماهه امسال 189 میلیون دلار و در همین بازه زمانی از سال گذشته 197 میلیون دلار بوده و نسبت به سال گذشته از نظر ارزش 4 درصد کاهش داشته است.

ایزدیان با اشاره به این که میزان تولیدات صادراتی استان طی 8 ماهه سال 91 حدود 1838 میلیون دلار به وزن 3450 هزار تن بوده و 9 درصد رشد ارزشی داشته است، افزود: صادرات غیر نفتی کشور در هشت ماهه سال 91 با احتساب میعانات گازی 28017 میلیون دلار و بدون احتساب میعانات گازی 21730 میلیون دلار بوده است که در حدود 37 درصد از هدف تعیین شده در ابتدای سال را محقق ساخته است.

وی با اعلام این که هدف پیش بینی شده برای صادرات غیر نفتی امسال، 75000 میلیون دلار با احتساب میعانات گازی و 60000 میلیون دلار بدون احتساب میعانات گازی بوده است، بیان داشت: صادرات محصولات و مواد پتروشیمی در هشت ماهه سال 91 و در مقایسه با سال گذشته از نظر ارزش 30 درصد کاهش داشته و در بخش محصولات کشاورزی نیز شاهد 29 درصد کاهش میزان صادرات از نظر ارزش بوده ایم اما در بخش هایی مانند صنعت، این شاخص 51 درصد رشد داشته است.

وی از تغییر شرایط بین المللی تجارت خارجی ایران، تغییرات بودجه و ضرورت یکپارچگی مأموریت ها و ساختارها در سه بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان ضرورت رویکرد اقتضایی کشور در شرایط کنونی یاد کرد.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیر نفتی استان اصفهان در سال 91 هنوز به دفتر برنامه ریزی تجاری واصل نشده است.

تولید و بومی سازی، پیشانی نوشت نمایشگاه در هر جایی از جهان است

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در نشست معاونین توسعه تجارت خارجی سازمان های صنعت، معدن و تجارت کشور که به میزبانی اصفهان در سالن همایش های نمایشگاه این استان برگزار شد، گفت: نمایشگاه آیینه صنعت کشور و محل نمایش دستاوردهای جهادگران اقتصادی و تلاش گران بخش تولید کشور است.

رسول محققیان اظهار داشت: نمایشگاه های کشور بدون همکاری و مساعدت بخش صنعت موفق نخواهند بود.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با تأکید بر اینکه این شرکت به دنبال نوآوری و اقدامات جدید در ارائه خدمات به صنعت نمایشگاهی کشور است، یادآورشد: این اقدامات در راستای توسعه صادرات غیر نفتی کشور بسیار مؤثر است.

وی افزود: نمایشگاه سرفصلی مهم در تحقق شعار ارزشمند تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است چرا که تولید و بومی سازی حرف نخست و پیشانی نوشت هر نمایشگاه در هر جایی از جهان است.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اظهار داشت: خرسندیم که دومین نشست هم اندیشی در استان اصفهان که داعیه دار و پایه گذار برخی عناوین نمایشگاهی در کشور است برگزار شده و اطمینان داریم که حضور، همفکری و تضارب آرای معاونین استانی به توسعه و بالندگی مسیر نمایشگاه های کشور می افزاید و تقویت نمایشگاه، بی شک ارتقای توان ملی، افزایش کمی و کیفی حضور بین المللی در عرصه های رقابت جهانی و شکوفایی اقتصاد داخلی را به دنبال خواهد داشت.