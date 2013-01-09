5 میلیارد تومان برای مرمت بقاع متبرکه لرستان هزینه شد

حجت الاسلام مرتضی محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی دو سال اخیر بیش از پنج میلیارد تومان برای مرمت و بازسازی بقاع متبرکه استان لرستان هزینه شده است.

وی بیان داشت: از این میزان اعتبار بیش از دو میلیارد و 100 میلیون تومان از محل کمک های مردمی، نهاد ها و ارگانهای دولتی تامین شده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان همچنین با اشاره به ساخت مسجد و حسینه در استان لرستان گفت: طی چهار سال اخیر بیش از هفت میلیارد تومان در این زمینه هزینه شده است.

حجت الاسلام محمدیان با بیان اینکه در حال حاضر 161 بقعه متبرکه در استان لرستان وجود دارد بیان داشت: از این تعداد اصل و نسب 140 بقعه متبرکه به امام موسی کاظم(ع) برمی گردد.

وی ادامه داد: همچنین پنج بقعه از نوادگان امام سجاد (ع) یک بقعه در شهرستان دورود از نوادگان امام محمدباقر، پنج بقعه از مریدان و یاران امام موسی کاظم(ع) هستند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان تصریح کرد: همچنین از این تعداد نیز 10 بقعه قدمگاه امامان است.