امیر خورشیدی‌فرد تهیه‌کننده "از آسمان" به خبرنگار مهر گفت: نعمت‌الله بهزادی جانباز و آزاده دفاع مقدس پنج سال از زندگی خود را در اردوگاه‌های مخوف عراق گذرانده اما معتقد است خاطرات همین دوران تلخ و انس و الفت اسرا با خدا، شیرینی‌های بسیاری را در زندگی او رقم زده است.

وی افزود: بهزادی که حالا استاد دانشگاه است، به عنوان مداح شاخص رامهرمز شناخته می‌شود؛‌ تخصصی که یادگاری از دوران اسارت اوست. این جانباز و آزاده بزرگوار با وجود گرفتاری‌های شخصی همیشه در انجام فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی رامهرمز پیش‌قدم بوده و به همین سبب مورد اعتماد مردم است.

این تهیه‌کننده تصریح کرد: در این مستند پای صحبت‌های همسر و فرزندان این جانباز نشستیم و آن‌ها از روزگاری برایمان گفتند از جمله اینکه پس از بازگشت این جانباز از اسارت فرزند 5، 6 ساله او حاضر نبود او را به عنوان پدر بپذیرد.

به گفته خورشیدی‌فرد، این برنامه به رسم همیشه خود که به معرفی جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی شهر‌های مختلف می‌پردازد اینبار به سراغ "تشکوه" رامهرمز خواهد رفت.

"از آسمان" کاری از گروه اجتماعی شبکه دو سیما است که 13 سال است از این همین شبکه روی آنتن می‌رود.