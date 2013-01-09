علیرضا نیکزاد در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت تمدید قراردادهای نفتی ایران با کشورهای مختلف جهان همچون ترکیه و ژاپن گفت: در حال حاضر فروش، تولید و صادرات نفت خام ایران در شرایط مطلوبی قرار دارد.

سخنگوی وزارت نفت با تاکید بر اینکه جهان انرژی فضای خود را به تدریج عوض می کند، تصریح کرد: در شرایط فعلی بخش عمده ای از ذخایر هیدروکربوری جهان در منطقه خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس قرار گرفته است که به تدریج این زون انرژی به طرف کشورهای حاشیه دریای خزر حرکت خواهد کرد.

این مقام مسئول با اعلام اینکه ایران در محور این جغرافیای انرژی بین کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای خزر قرار گرفته است اظهار داشت: با وجود تمامی تحریم های خصمانه غرب اما ایران موفق به مدیریت بازار نفت شده است.

وی با اشاره به درخواست های برخی از کشورهای اروپایی برای خرد نفت خام از ایران بیان کرد: در حال حاضر اولویت صادرات نفت ایران با کشورهایی بوده که در شرایط بحران با ما همکاری می کنند.

مدیرکل حوزه وزارتی وزارت نفت با بیا اینکه با وجود درخواست های اروپایی ها برای خرید نفت از ایران اما دست رد به این کشورها زده ایم تصریح کرد: هم اکنون ایران سیاست هوشمندانه ای در بازار نفت اعمال می کند.

نیکزاد در ادامه در پاسخ به مهر در خصوص تمدید قرارداد فروش نفت ایران به برخی از پالایشگاه های ترکیه و ژاپن توضیح داد: هم اکنون رشد اقتصادی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا صفر است اما در کشورهای منطقه شرق و جنوب شرق آسیا سالانه رشد اقتصادی 7 تا 10 درصدی حاصل می شود.

سخنگوی وزارت نفت با بیان اینکه در شرایط فعلی ایران تنها کشور جهان بوده که هیچ قدرت استکباری برای فروش و صادرات نفت آن به سایر کشورها نمی تواند دخل و تصرفی داشته باشد تاکید کرد: این در حالی است که برخی از کشورهای بزگ تولید و صادرکننده نفت تحت تاثیر کشورهای استکباری اقدام به فروش و صادرات انرژی به سایر کشورهای جهان می کند.

وی با اعلام اینکه ایران تامین کننده مطمئن و بلند مدت انرژی برای کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای جنوب شرق و شرق آسیا خواهد بود گفت: با وجود تمامی این تحریم ها اما کشورهای اروپایی از توسعه تکنولوژیکی و تولید بومی اکثر کالاها و تجهیزات در صنعت نفت ایران اظهار شگفتی کرده اند.

نیکزاد به نقل از موسسات معتبر اروپایی گفت: براساس اعلام این موسسات صنعت نفت ایران تا سال 2015 از خرید اکثر کالاها و تجهیزات استراتژیک نفت و گاز خودکفا می شود.

مشاور وزیر نفت همچنین با اشاره به انتخاب شرکت ملی نفت ایران به عنوان دومین شرکت ملی بزرگ نفت جهان از سال 2012 میلادی پس از آرامکوی عربستان سعودی بیان کرد: حفظ جایگاه شرکت ملی نفت ایران نشان می دهد که اعمال تحریم های غرب خدشه های به توسعه صنعت نفت و شرکت ملی نفت ایران وارد نکرده است.