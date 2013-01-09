آتش سوزی یک هکتار از جنگل های بهشهر/ علت حادثه در دست بررسی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله ریاحی اظهار داشت: آتش سوزی در بخشی از جنگل های منطقه شامگاه گذشته اطلاع داده شد که پس از حضور نیروهای امدادی در ساعات ابتدایی صبح امروز (چهارشنبه) به طور کامل مهار شد.



وی درباره علت این آتش سوزی اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: به احتمال زیاد سهل انگاری فرد یا افرادی سبب این حادثه شد.



بخشدار مرکزی بهشهر گفت: حضور بموقع نیروهای مردمی تا پیش از رسیدن نیروهای امدادی در صحنه سبب کنترل بموقع آتش و جلوگیری از دامنه دار شدن آن شد.



به گزارش مهر، بخشی از جنگل های شهرستان بهشهر سال گذشته در آتش سوخت ولی تاکنون دلیل آتش سوزی مشخص یا اعلام نشده است.