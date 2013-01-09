تاکید حاجی بابایی بر تحول در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، نامه وزیر آموزش و پرورش در همگامی حوزه‌های تابعه با سیاست‌های تحولی آموزش و پرورش و ضرورت شکل‌دهی به قالب‌های تفکر و اندیشه در کودکان و نوجوانان، به مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ابلاغ شد.

در این نامه آمده است: با توجه به اهمیت و حساسیت فعالیت‌های آموزشی، تربیتی، تخصصی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در همگامی با سیاست های تحولی بنیادین آموزش و پرورش و در راستای شکل‌دهی به اندیشه، تفکر و تأمین نیازهای روانی، اجتماعی، عاطفی و تربیتی کودکان و نوجوانان لازم است برخی امور سرلوحه فعالیت کانون قرار گیرد.

در این نامه مدیریت کانون موظف شده است گزارشی از تمهیدات و اقدامات انجام شده در خصوص موارد مذکور تا پایان سال جاری تهیه و ارائه کند.

در این نامه با تأکید بر تدوین نقشه راه بر اساس سند تحول بنیادین و تصویب آن در شورای عالی آموزش و پرورش به موارد زیر اشاره شده است:

- ایجاد هسته فکری متشکل از نیروهای کارآمد، ارزشی و صاحب‌نظر فرهنگی به منظور سیاستگذاری و هدایت و راهبری طرح‌ها و برنامه‌ها.

- تشکیل گروه ارزیاب برای بررسی، ممیزی، ارزیابی و نظارت محتوایی و شکلی همچنین ارزیابی تأثیر فرآورده‌های مختلف کانون بر کودکان و نوجوانان اعم از کتاب، فیلم، نرم‌افزار و اسباب بازی.

- تمهیدات لازم برای جذب و بهره‌گیری از نیروهای معتقد و متخصص و هنرمندان متعهد و جوان در راستای تقویت آفرینش‌های فرهنگی و هنری در کانون.

- هماهنگی لازم با معاونت‌های آموزشی، پرورشی و فرهنگی برای حضور فعال و ارتباط مستمر و همه جانبه کانون با مدارس کشور در جهت عرضه برنامه‌ها و تولیدات گوناگون به ویژه کانون زبان در قالب معیارهای ارزشی و تخصصی در مدرسه.

- ضرورت ایجاد ابتکار و خلاقیت در عرصه تولیدات متنوع و متعدد فرهنگی در حوزه کودکان و نوجوانان.

- تعامل فعال و اثربخش با صداوسیما در راستای استفاده از ظرفیت رسانه در نهادینه‌سازی فرآورده‌های کانون و سایر برنامه‌های فرهنگی، هنری، ادبی.

- طراحی ساختار و تشکیلات کانون به منظور تقویت اتصال و تعامل سازمانی با آموزش و پرورش همراه با رویکرد پویایی و کارایی همه جانبه.

