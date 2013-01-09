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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۳۵

عیدی:

150 میلیارد تومان بودجه برای اصلاح جاده بروجن - لردگان لازم است

150 میلیارد تومان بودجه برای اصلاح جاده بروجن - لردگان لازم است

شهرکرد- خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار چهار محال و بختیاری گفت: 150 میلیارد تومان بودجه برای اصلاح جاده بروجن- لردگان لازم است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عیدی پیش از ظهر چهارشنبه در کمیته حمل و نقل جاده ای این استان اظهار داشت: جاده های سطح بروجن- لردگان باید ارتقا داده شود.

وی تصریح کرد: برای ارتقای سطح جاده ها بودجه زیادی لازم است.

عیدی با اشاره به اینکه باید مدیریت شود تا تصادفات و تلفات در این استان کم شود، بیان داشت: شورای مدیریت بحران می تواند تاثیر مثبتی در تلفات و تصادفات داشته باشد.

معاون عمرانی استاندار چهار محال و بختیاری ادامه داد: کمیته حمل و نقل جاده ای در این روز در تردد تریلی در محور لردگان تاکید داشته است که باید در کمیته های بعدی به آن پرداخته شود.

وی بیان داشت: جاده بروجن - لردگان  از بار ترافیکی بالایی برخوردار است و باید برای استاندار سازی بهتر جاده  گامهای بلندی برداشته شود.

کد مطلب 1787458

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