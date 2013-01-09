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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۱۶

مهری فرماندار فیروزکوه شد/ فرماندار فیروزکوه به دماوند رفت

مهری فرماندار فیروزکوه شد/ فرماندار فیروزکوه به دماوند رفت

فیروزکوه - خبرگزاری مهر: ابوالقاسم مهری فرماندار سابق شهرستان طالقان به عنوان فرماندار فیروزکوه معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن استاندار تهران در حکمی ابوالقاسم مهری سرپرست فرمانداری فیروزکوه را منصوب کرد؛ در متن حکم استاندار آمده است:

"جناب آقای ابوالقاسم مهری

سلام علیکم

در اجرای ماده 7 مصوبه شماره 602/12 در تاریخ 30 مهرماه سال 1377 شورای عالی اداری، جنابعالی را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان فیروزکوه منصوب می کنم.

امید است، با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق باشید".

گفتنی است، سعید افشار نادری فرماندار قبلی فیروزکوه از این تاریخ به عنوان سرپرست جدید فرمانداری دماوند خدمت خواهد کرد.

کد مطلب 1787459

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