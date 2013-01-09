مهری فرماندار فیروزکوه شد/ فرماندار فیروزکوه به دماوند رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن استاندار تهران در حکمی ابوالقاسم مهری سرپرست فرمانداری فیروزکوه را منصوب کرد؛ در متن حکم استاندار آمده است:

"جناب آقای ابوالقاسم مهری

سلام علیکم

در اجرای ماده 7 مصوبه شماره 602/12 در تاریخ 30 مهرماه سال 1377 شورای عالی اداری، جنابعالی را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان فیروزکوه منصوب می کنم.

امید است، با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق باشید".

گفتنی است، سعید افشار نادری فرماندار قبلی فیروزکوه از این تاریخ به عنوان سرپرست جدید فرمانداری دماوند خدمت خواهد کرد.