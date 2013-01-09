به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "تودی زمان" چاپ ترکیه ، قرار است پس از توقف عملیات های گروه "پ.ک.ک" در خاک ترکیه و کنار گذاشتن سلاح از سوی این گروه دولت ترکیه رهبران ارشد این گروه را به اروپا منتقل خواهد کرد.

"عبدالکادر سولی" تحلیلگر روزنامه ینی شفق ترکیه که اطلاعات خوبی درخصوص مذاکرات دولت و گروه "پ.ک.ک" دارد در مطلبی نوشت: دولت ترکیه قصد دارد حدود 50 نفر از رهبران اجرایی و عملیاتی این گروه را که در کوه های قندیل مستقر هستند را طی یک جدول زمانی به اروپا تبعید کند.

براساس این گزارش رهبران میانی این گروه نیزاجازه خواهند داشت به جامعه ترکیه برگردند ودر فعالیت های سیاسی مشارکت کنند.

بعضی از رسانه های ترکیه اعلام کرده اند که مذاکراتی که "فیدان" رئیس سازمان امنیت ملی ترکیه مسئول دنبال کردن آن با گروه "پ.ک.ک" است دارای سه مرحله است در مرحله اول قرار است "پ.ک.ک" عملیات هایش در ترکیه را متوقف کند و در مرحله دوم سلاح را بر زمین بگذارد و در مرحله سوم دولت ترکیه رهبران ارشد این گروه را به اروپا تبعید می کند و اجازه ورود رهبران میانی به جامعه ترکیه را می دهد.

مذاکرات مذکور توسط "عبدالله اوجالان" رهبر زندانی "پ.ک.ک" و " فیدان" رئیس سازمان امنیت ملی ترکیه به نمایندگی ازسوی دولت ترکیه در جریان است.