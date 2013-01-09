محدودیتهای ترافیکی در محورهای مازندران/ محدودیت از امروز تا 24 شنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر محمدنژاد اظهار داشت: به منظور افزایش ایمنی، ایجاد کشش، روانی و تسهیل در امر عبور و مرور در روزهای پایانی آخر هفته، محدودیت های ترافیکی در محورهای پر تردد این خطه به اجرا در می آید.



وی اظهار داشت: تردد انواع موتور سیکلت ها از ساعت 12 ظهر امروز چهارشنبه 20 دی ماه تا ساعت 24 روز شنبه 23 دی ماه از محورهای کرج - چالوس، هراز و فیروزکوه و بالعکس ممنوع است.



محمد نژاد بیان داشت: تردد انواع تریلر و کامیون از محور کرج - چالوس کماکان ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 13 تاساعت 22:30 دقیقه روز شنبه 23 دی از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع است.



رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان گفت: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16 تا ساعت 22:30 دقیقه از 15 کیلومتری بالای مرزن آباد(دزبن) به سمت کرج بصورت یک طرفه خواهد بود.



وی افزود: در محور هراز تردد کلیه تریلرها از این محور کماکان ممنوع بوده و تردد همه کامیون ها به استثنای حاملان موادسوختی و فاسد شدنی از ساعت 14 تا ساعت 22:30 دقیقه روز چهارشنبه20 دی و از ساعت شش صبح تا ساعت 22:30 روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه مورخ 21، 22 و 23 دی ماه از محور هراز ممنوع است.



محمدنژاد ادامه داد: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 13 تا ساعت 22:30 دقیقه روز شنبه مورخ 23 دی ماه از رودهن محدوده مشا به سمت آمل ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14:30 تا ساعت 22:30 از آب اسک تا رودهن (محدوده مشا) بصورت یکطرفه خواهد بود.



وی گفت: تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 14 تا ساعت 22:30 روز چهارشنبه 20 دیماه و همچنین از ساعت شش صبح تا ساعت 22:30 روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه مورخ 21، 22 و 23 دی ازتهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.



رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران با توصیه به رانندگان برای رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی افزود: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه مازندران با شماره تلفن 71-3287070-0151 و 2182934-0151 به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای استان است.