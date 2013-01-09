بهره برداری از 9 پروژه جمع آوری آب های سطحی ؛ به زودی

به گزارش خبرگزاری مهر،مازیار حسینی با بیان این مطلب اظهار کرد : پروژه لوله‌گذاری و لوله‌رانی در خیابان امام‌خمینی(ره) یکی از این پروژه هاست که به‌منظور کمک به جمع‌آوری آبهای‌سطحی بخشی‌از خیابان های کارگر، اسکندری و کمالی در ضلع شمالی خیـابـان امـام‌خمینـی(ره) طراحی و اجرا شده است.

وی افزود:این پروژه از غرب میدان حر آغاز‌شده، در طول خیابان امام‌خمینی(ره) امتداد‌یافته و با عبور از تقاطع خیابان‌های کمالی و اسکندری در‌نهایت در بزرگراه نواب به یکی‌از تونل‌های اصلی هدایت آب‌های‌سطحی متصل می شود.

حسینی احداث کانال عماد آورد را یکی دیگر از این پروژه ها خواند و گفت : این کانال از جنب ایستگاه راه‌آهن در محله قیصریه شهرری آغاز‌شده و تا تصفیه‌خانه جنوب تهران ادامه‌می‌یابد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری، عماد آورد را از کانال‌های خروجی شهر تهران در‌محدوده منطقه 20 نام بردو تصریح کرد : این کانال با‌توجه به‌ توسعه‌کالبدی پایتخت و لزوم هدایـت آب‌هـای‌سطحی در مناطـق مسکونـی، احداث شده‌است.

پروژه شهرک‌سجادیه در محدوده منطقه 15 یکی دیگر از پروژه های آماده بهره برداری است . حسینی در خصوص تفاوت این پروژه با دیگر پروژه ها گفت : این پروژه یک نمونه‌عینی از مدیریت‌ روان آب‌ها به جای جمع‌آوری و انتقال آن است. در این پروژه با‌استفاده از قطعات پلیمری مکعب شکل، کانال‌هایی احداث‌شده که می‌تواند به‌دلیل برخورداری از پوشش‌های ژئو‌تکستایل، بخشی‌از آب را به لایه‌های زیرین‌زمین انتقال دهد.

وی افزود : با بهره‌گیری از این سیستم علاوه بر حذف جوی‌ها و مجاری سنتی هدایت آب، شاهد افزایش عرض معبر، بهبود سطح‌ذخایر سفره‌های زیر‌زمینی و امکان ذخیره آب برای مصارف‌شهری خواهیم بود.

معاون فنی و عمرانی ، جمع آوری آب های سطحی خیابان شریعتی و هدایت آن به کانال زرگنده را ازدیگر پروژه ها خواند و اظهار کرد : این پروژه با‌توجه به ظرفیت محدود نهرهای خیابان شریعتی و سر ریز آنها در مواقع بروز بارندگی‌های کم‌سابقه طراحی و اجرا شده‌است.

حسینی افزود : تغییراتی که به‌دلیل احداث تونل مترو در سیستم زیر زمینی هدایت آب‌های‌سطحی منطقه ایجاد‌شده نیز یکی دیگر از ضرورت‌های اجرای پروژه جمع‌آوری آب‌های‌سطحی خیابان شریعتی بوده‌است.

وی اظهار کرد : بهبود عملکرد کانال حیدری واقع در محدوده بزرگراه آیت اله سعیدی، ساماندهی مسیل سرخه‌حصار، بخش‌جنوبی تونل کمکی کانال غیاثوند و پروژه خیابان آبکوه فرمانیه از دیگر پروژه های آماده افتتاح است.