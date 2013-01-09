انگیزه بالای ماهانی ها برای جبران ناکامی/ دانشگاه آزاد با یک لشگر مصدوم در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، این دو تیم در حالی فردا در سالن مخابرات اصفهان به مصاف هم میروند که تنها دو روز زمان برای ریکاوری در اختیار داشتند و هر دو تیم در بازی های هفته قبل خود مغلوب شدند و همین موضوع جذابیت و حساسیت این دیدار را دو چندان می کند .

فولادماهان دوشنبه در تهران و در شرایطی که به پیروزی در دیدار با مهرام امیدوار شده بود درست در سی ثانیه بازی ،نتیجه را واگذار کرد تا سومین شکست نیز در کارنامه این تیم ثبت شود؛و از طرفی با انگیزه های زیادی برای جبران نتایج بد هفته گذشته با دانشگاه آزاد پیکار می کند .

تیم دانشگاه آزاد هم خسته از یک بازی سخت در برابر شهرداری گرگان به اصفهان سفر کرده است؛ دیداری که تیم پیروزش در وقت های اضافی و در سایه مصدومیت بازیکنان کلیدی این تیم رقم خورد و حواشی زیادی را بوجود آورد. شاگردان مهران شاهین طبع که بازی رفت را به سختی واگذار کردند برای این بازی و با وجود مصدومیت محمدحسن زاده و حامد حسین زاده و محمدجمشیدی باز هم حریف دست و پا بسته ای در اصفهان نخواهند بود.کما اینکه این تیم با همین ترکیب جوان خیلی باعث آزار تیم های مدعی شده وبه راحتی امتیاز از دست نمی دهد.

محسن صادق زاده سرمربی تیم بسکتبال فولادماهان باوجود برخورداری از همه بازیکنان خود برای این بازی، فردا روز سختی را در برابر بازیکنان باانگیزه این تیم در پیش رو خواهد داشت .

به نظرمی رسد مصدومیت جمشیدی تا دو هفته ای او را از ترکیب تیم تهرانی دور نگه خواهد داشت و احتمال بازی کردن محمد حسن زاده بازیکن سابق تیم فولادماهان در بازی فردابسیار زیاد است هر چند هنور خبری در این باره از سوی کادرفنی تیم دانشگاه تایید و یا تکذیب نشده است .

در بازی رفت دو تیم که با نتیحه82-68 به سود فولادماهان انجامید هر دوتیم با بها دادن به جوانترهای تیمشان بازی زیبا و نزدیکی را از خود به نمایش گذاشتند و در این میان محمدرضا فلاحت برای ماهان و جمشیدی و حسن زاده و دلیر ذوهان برای دانشگاه آزاد فوق العاده کار کردند .

در حال حاضر تیم فولادماهان با 21امتیاز در رده سوم جدول رده بندی قرار دارد و تیم دانشگاه آزاد با 19امتیاز در رده پنج جای گرفته است .

کاردوست: دانشگاه آزاد را نباید دست کم گرفت

بازیکن تیم بسکتبال فولادماهان در رابطه بازی این هفته تیمش مقابل دانشگاه آزاد می گوید: بازی دشواری برابر دانشگاه خواهیم داشت. این تیم با همین بازیکنان جوان تیم بزرگ و خطرناکی برای هر تیمی است و این تیم اگر یک بازیکن خارجی داشت قدرت مقابله وشکست همه مدعیان را دارد .

اصغر کاردوست که از مصدومیت محمد جمشیدی بازیکن تیم دانشگاه آزاد در دیدار با گرگان بسیار ناراحت شده این ناراحتی را با گلایه از اتفاقات رخ داده در این بازی اعلام می کند و معتقد است برای جلوگیری از بروز اتفاقات مشابه باید فکری کرد .

وی ازاینکه احتمالا حسن زاده در این بازی حضور نخواهدداشت و یا جمشیدی به خاطر مصدومیتا امکان همراهی تیمش را ندارد خوشحال نیست و می گوید: اکثر بازیکنان تیم دانشگاه آزاد از هم تیمی های سابق من در باشگاهها و تیم ملی هستند و و این دو بازیکن از بهترین دوستان من هستند ومن از وقتی شنیدم چه اتفاقی برای محمد جمشیدی اتفاق افتاده اعصابمبه هم ریخته است. خودشاهین طبع هم سرمربی سابق من بوده است و من به این آشنایی و شناخت از این تیم افتخار می کنم .

بازیکن تیم بسکتبال فولادماهان معتقد است باوجود جوان بودن نباید تیم دانشگاه را دست کم گرفت: تیم ما از هر نظر قوی و مهره های خیلی خوبی دارد و توانایی شکست هر تیمی را دارد امادر برابر دانشگاه آزاد نباید خود را از پیش برده بداند. این تیم ارزش های زیادی دارد و هیچ وقت نباید آن را دست کم گرفت .

برنامه کامل هفته سیزدهم به شرح زیر است :

فولاد ماهان سپاهان – دانشگاه آزاد تهران

صنایع ماهشهر – مهرام تهران

استقلال زرین قشم – شهرداری گرگان

همیاری زنجان – نفت تهران

بندرکنگ – پتروشیمی

جدول رده بندی لیگ برتر تا قبل از هفته سیزدهم لیگ برتر :

1. پتروشیمی 23 امتیاز

2. مهرام 22 امتیاز

3. ماهان 21 امتیاز

4. همیاری زنجان 19 امتیاز

5. دانشگاه آزاد 19 امتیاز

6. بندرکنگ 16 امتیاز

7. شهرداری گرگان 15 امتیاز

8. استقلال زرین قشم 15 امتیاز

9. نفت تهران 15 امتیاز