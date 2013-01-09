اولین ایستگاه مطالعه در گتوند راه اندازی شد

هوشنگ محمد پور در گفتگو با خبرنگار مهر در گتوند اظهار کرد: برای اولین بار و با هدف گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی ایستگاه مطالعه در فرمانداری گتوند راه اندازی شده و به زودی در سایر ادارات نیز این کار فرهنگی انجام خواهد شد.

وی با تاکید بر تقویت کتابخانه ها در این شهرستان عنوان کرد: خوشبختانه در سال جاری امکانات بسیار خوبی به کتابخانه های عمومی شهرستان اختصاص یافته اما برای کمبود نیروی انسانی در کتابخانه ها باید همکاری لازم از سوی اداره کل کتابخانه های عمومی استان صورت پذیرد.



فرماندار گتوند همچنین از افتتاح دو باب کتابخانه عمومی در روستاهای تابع شهرستان خبر داد و افزود: هم اکنون در شهرستان گتوند پنج باب کتابخانه عمومی وجود دارد و با اضافه شدن این دو باب کتابخانه روستایی گام بسیار بلندی در راستای تحقق بسط فرهنگ کتابخوانی در شهرستان برداشته می شود.



