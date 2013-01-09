  بین الملل
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۵۷

کیانی:

ارتش پاکستان خود را برای مقابله با تهدیدها آماده کند

رئیس ستاد ارتش پاکستان از نیروهای مسلح این کشور خواست تا خود را برای مقابله با هرگونه تهدیدی آماده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیوز چاپ پاکستان، ژنرال اشفق پرویز کیانی رئیس ستاد ارتش پاکستان در سخنانی گفت: نیاز داریم تا ارتش بطور کامل آماده باشد و به تمامی تهدیدها در همه حوزه‌ها چه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم و چه آشکارا یا پنهانی پاسخ دهد.

این اظهارات در حالی است که این روزها تنش ها بین هند و پاکستان به عنوان دو قدرت همسایه در جنوب شرق آسیا بیشتر شده است.

هفته گذشته در درگیری های مرزی دو طرف یک سرباز پاکستانی کشته شد. پس از آن نیز هند مدعی شد دو سرباز این کشور در مرزها شد.

در همین رابطه و در خبری دیگر منابع هندی اعلام کرد کرده است که یکی از سربازان کشته شده در کشمیر سر بریده شده است.

