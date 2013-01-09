جذب سرمایه گذار برای نوسازی بافت فرسوده گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود سالاری ظهر چهارشنبه در کمیسیون عمران شورای شهر گرگان، طرح آفتاب را گامی بلند در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده عنوان و خاطر نشان کرد: تا کنون دو بلوک در این طرح اجرا شده است که مراحل پایانی خود را طی می کند.

وی اظهار داشت: همچنین قراردادهای سه بلوک دیگر نیز با سرمایه گذاران منعقد شده که در دست اجراست و مجموعاً بالغ بر 88 هزار متر مربع از زیربنای مسکونی این طرح را شامل می شود.

در ادامه این جلسه گزارشی مصور توسط معاون فنی شهرداری گرگان به همراه مشاور طرح از پل ایرانمهر و فرهنگسرای گرگان ارائه شد.

بر اساس گزارش ارائه شده مشاور از پل بتنی در حال اجرای خیابان ایرانمهر طرح ترافیکی اولیه این پل اصلاح شد و در طرح جدید قوس ملایم تری نسبت به طرح قبلی دارد.

در پایان این نشست رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر نیزخواستار تسریع در عملیات اجرایی طرح آفتاب شد و طولانی شدن زمان اجرای این طرح را دارای تبعات نامطلوبی برای شهروندان و به خصوص سهامداران دانست.