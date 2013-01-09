ضرورت احیای هنرستان میرک در تبریز برای حفظ ریشه های هنری

به گزارش خبرنگار مهر، جمال سوزنده ظهر چهارشنبه در نشستی خبری با اشاره به غنای فرهنگی و هنری تبریز گفت: ریشه هنرهای تجسمی هنرمندان جوان و باسابقه این شهر در هنرستان میرک بوده که در آنجا رشد کرده و به عرصه رسیده اند، به همین دلیل حفظ و احیای این هنرستان امری ضروری است.

وی همچنین از سوی دیگر برگزاری نخستین جشنواره مکتب نقاشی تبریز را راهی برای خلق مکتب معاصر دانست و اظهار داشت: گرچه تبریز از دیرباز هنرمندان موفقی را تربیت و به جهانیان معرفی کرده و خالق مکتب تبریز است اما مکتبی مطابق با هنر معاصر و علم روز همچنان وجود ندارد که امید است جشنواره مکتب تبریز راهی برای خلق آن شود.

سوزنده با اشاره به پتانسل بالای این شهر تاریخی به واسطه داشتن هنرمندان موفق و اساتید و دانشجویان پویای آن، گفت: باتوجه به تغییراتی که در جهان هنر و تاریخ ایران روی داده نمی توان انتظار داشت که هنرمندان و شرکت کنندگان در جشنواره مکتب نقاشی تبریز، هنر قرن 11 را ارائه کنند از این رو ارائه آثار در قالب تکنیک های معاصر آزاد بوده و در عین حال به نقش مایه های ایرانی توجه می شود.

دبیر جشنواره مکتب نقاشی تبریز همچنین از بازنگری آثار ارسال شده تا پایان هفته جاری خبر داد و افزود: در این جشنواره از 70 نفر از اساتید به نام دعوت شده است.

سوزنده همچنین اظهار داشت: به دلیل رکود فعالیت های هنری در تبریز، هنرمندان دچار نوعی رخوت و کسالت شده اند که به نظر می آمد استقبال از این جشنواره پایین باشد، البته با این وجود تا کنون 400 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده که پیش بینی می شود تا آخرین مهلت ارسال آثار این مقدار به 600 اثر افزایش یابد.

وی در ادامه تاکید کرد: اطلاعات و توضیحات لازم در سایت این جشنواره ارائه شده و اطلاعات توجیهی از سه هفته گذشته برای رفع شبهات و ابهامات شرکت کنندگان به صورت مرتب به روز رسانی می شود.