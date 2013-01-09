اطلس گردشگری جامع شهری در زنجان بهره برداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب یگانه افزود: آمادگی لازم برای اجرای برنامه های خدماتی، رفاهی و بهداشتی در زنجان برای ایام تعطیل عید امسال وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه همزمان با تشکیل ستاد دهه تمهیداتی برای زیبا سازی شهری وتجهیز زیر ساختهای حوزه شهری در زنجان آغاز خواهد شد گفت: در پیش بینی اولیه 20 نقطه گردشگری استان زنجان از جمله مراکز مذهبی وگردشگری در این اطلس جامع شهری طراحی شده است.
شهردار زنجان با بیان اینکه این اقدامات در جهت معرفی جاذبه های فرهنگی، گردشگری و تاریخی استان زنجان خواهد بود ادامه داد: این اقدام از طریق وب سایت های مختلف دستگاههای مثل استانداری،شهرداری واداره کل میراث فرهنگی وگردشگری وصنایع دستی وغیره به دو زبان فارسی ولاتین خواهد بود.
یگانه با اشاره به کارایی های این گردشگری مجازی در استان زنجان افزود: در برنامه ریزی امسال برای مسافرین وشهروندان زنجان در ایام نوروز شاهد ارسال نقشه شهر وبلوتوثهای راهنما در این زمینه خواهیم بود.
شهر دار زنجان با اشاره به ایجاد محل استراحت واستقرار کامل افراد راهنما برای مسافران در کانکسها مخصوص گفت: با تمهیدات اندیشیده شده مشکل مسائل بهداشتی رفاهی نیز در شهر نخواهیم داشت.
یگانه در استان زنجان با برشماری نقاطی برای تعبیه سرویس های بهداشتی سیار و نمازخانه ها در ورودی ها وداخل شهر افزود: آمادگی کامل در این زمینه در زنجان وجود دارد.
مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان گفت: حراست بهعنوان حافظ، امانت دار و نگهدار اسرار کارکنان، مردم و آن سازمان وظیفه ای سنگینی بر عهده دارد.
مسلم رمضان پور در مراسم تودیع و معارفه مسئول حراست استان زنجان افزود: زنجان پایتخت شور و شعور حسینی است که مراسم عزاداری آن نشان از اعتقادات مردمی آن دارد که به برکت این ایمان و باور و به برکت اشکهای که در راه امام حسین(ع) میریزند، خداوند نعمت بزرگی را در کنار این افتخار به آنان داده است و آن انتخاب این استان بهعنوان شادترین شهر استان کشور است.
وی افزود: وجود این افتخارات در استان زنجان باعث شده است تا این استان به سمت و سویی پیش برود که در آن مردم با یکدیگر اتحاد، وحدت و همدلی داشته باشند و در رخدادهای مهم کشوری تاثیر گذار باشند و با این همفکری و وحدت زنجان را در مسیر خوبی پیش ببرند.
رمضان پور با اشاره به اینکه اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان از پرسنل خوب و هم فکری برخوردار است افزو : ساختارهای بسیار خوبی از نظر زیر ساختها و فضاهای ورزشی در استان زنجان ایجاد شده است، ولی امری که باید به آن توجه کرد این است که ما باید نقش تولید کننده داشته باشیم.
وی تصریح کرد: مجموعههای ورزشی در بسیاری از استانها ایجاد شده است، ولی اکثریت آنان نتوانستهاند از ظرفیتهای آن به خوبی استفاده کنند، باید در هدفگذاریهای خود محل بازرگانی و تولید خود را بشناسیم و اینکه تولیدات ما چیست.
رمضان پور گفت: در پاسخ به سوالات بالا میتوان گفت عرصههای آسیایی، جهانی و المپیک محل فروش کالاهای ماست که تولیدات ما برای فروش در این مکانها ورزشکاران است که توسط هیاتهای ورزشی و سیاست های ادارات کل پرورش مییابند.
مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان مقوله استعدادیابی را بسیار مهم دانست و با اشاره به اینکه برای این بحث اعتبارات اختصاصی در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: باید با استفاده از علوم جدید و شناسایی استعدادهای موجود در هر منطقه سیاستگذاری و برنامهریزی خوبی داشته باشیم تا بتوانیم ورزشکارانی را پرورش دهیم که در عرصه المیپک پای بگذارند .
رمضان پور با اشاره به اینکه باید در برنامهریزیها و هدفگذاریها دید گستردهای داشت، گفت: باید استانها خود را اینگونه ارزیابی کنند که در طول یک سال چند مدال آسیایی، جهانی و یا مدال المپیکی داده میشود و سهم استان زنجان در کسب این مدالها چه تعداد بوده است ؟ بدون شک با چنین نگرشی هر استان تلاش میکند تا خود را ارتقاء داده و سهم بیشتری برای کسب این مدال ها داشته باشد.
وی ادامه داد: جوانان از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار هستند که هر یک نیازها و خواستههای متفاوتی دارند و بدون شک بقاء ما به خدمت کردن برای جوانان است و اگر بتوانیم برای جوانان به عنوان قشر بزرگ جامعه برنامه ریزی کنیم، موفق خواهیم بود و زمینههای بقای این جامعه و نظام را محقق ساختهایم.
رمضان پور گفت: باید از فرصتها، مناسبتهای دینی و برنامهها به نحو احسنت استفاده کنیم و در طول آن ایام در مباحث اخلاقی و فرهنگی جوانان به ویژه ورزشکاران اقدامات مهم و تاثیرگذاری داشته باشیم.
