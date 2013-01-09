منابع دولت در برنامه پزشک خانواده ناپایدار است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی گلمکانی با بیان اینکه منابعی که دولت برای اجرای طرح پزشک خانواده دیده منابعی ناپایدار است و برای اجرای این طرح همکاری سایر نهادهای اجتماعی همچون شهرداری تهران ضروری است، گفت: فلسفه ورود شهرداری به حوزه سلامت با احداث خانه های سلامت در مناطق 22 گانه، ارتقا سلامت جامعه و تامین حقوق شهروندی است که در این راستا همکاری خانه های سلامت برای اجرای کامل طرح پزشک خانواده از ضروریات است.

وی در ادامه با بیان اینکه برای اجرای طرح پزشک خانواده شهری، باید هم مدیریت شهری و هم مدیریت خانواده در تنظیم سند صفر- دو که برای این کار است، مشارکت کنند، افزود: تنها بخش پزشکی این طرح برای ما مورد توجه نبوده چرا که 20 درصد از نیازهای سلامت را بحث پزشکی پوشش می دهد.

مدیر کل سلامت شهرداری تهران تصریح کرد: ابعاد سلامت مانند سلامت اجتماعی و سلامت معنوی خارج از حیطه صرف پزشکی است و دستگاه متولی باید وزارت بهداشت باشد اما برای اجرای کامل طرح پزشک خانواده سایر نهادها نیز باید با وزارت بهداشت همکاری لازم را به عمل آورند.

گلمکانی با اشاره به اینکه برای اجرای طرح پزشک خانواده دولت یکسری منابع را به دو وزارتخانه بهداشت و رفاه داده است، گفت: بر این اساس در تمامی بخشها همچون شورای عالی نمایندگان، تنها حضور نمایندگانی از این دو وزارتخانه دیده می شود و حتی در تقسیم بندی های استان ها نیز اینگونه است.البته حضور اعضاء شورای شهر نیز به عنوان یکی از اعضا این شورا دیده می شود که به صورت کم رنگ تر بوده و این اقدام ضریب موفقیت کار را کمتر می کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ما با بحثهای آسیبهای اجتماعی، عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، بحث های آموزش ها و توانمند کردن جامعه در حوزه سلامت روبه رو هستیم، گفت: فلسفه ورود شهرداری نیز به این امور به دلیل عدم وجود متولی خاص برای پرداختن به این محتواها بوده است تا حقوق شهروندی نسبت به موضوع سلامت جامعه ارتقا یابد.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران در ادامه خاطرنشان کرد: طرح پزشک خانواده این فرصت را می دهد که بحث سلامت به طور جامع نگریسته شود و با تولید محتواهای اینچنینی و دادن مسئولیت پرداختن به این محتواها به افرادی که کار اجتماعی کردن و نهادهای اجتماعی و خانه های سلامت شهرداری تهران ضریب های رعایت استانداردهای مربوط به این محتواها اطمینان پذیرتر شود و اثر بخشی کار با جامع دیدن بخش سلامت و برطرف کردن نیازهای شهروندان افزایش یابد.

گلمکانی با اشاره به اینکه در اجرای طرح پزشک خانواده سطح اول تماس، تماس پزشک با خانواده مطرح شده است، گفت: قبل از تماس پزشک باید کارشناس گروه پزشکی با خانواده ها تماس گیرد و آماده سازی های لازم را از قبیل تنظیم بخش بلوک های مربوط به پرسش نامه ها طراحی کند و پس از آن سیستم ارجاع با تیم پزشکی، روانشناسی و سایر تیم های مرتبط پاسخگوی نیازهای شهروندان باشد که این مهم با کمک شهرداری و خانه های سلامت به نحو مناسب می تواند به اجرا درآید.

وی با بیان اینکه برای اجرای طرح پزشک خانواده منابعی که از سوی دولت دیده شده منابعی ناپایدار است، اظهار کرد: در این زمینه باید از منابع محلی و خیرین نیز حداکثر استفاده صورت گیرد تا اجرای این طرح از پایداری بیشتری برخوردار باشد که در این راستا همکاری خانه های سلامت مناطق 22 گانه تهران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.