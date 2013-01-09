10 هزار جلد کتب مذهبی در خوزستان چاپ شد

حجت الاسلام محمدحسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور رفع نیاز محافل قرآنی و گسترش معارف اسلامی در سطح استان خوزستان 10 هزار جلد قرآن، مفاتیح الجنان و نهج البلاغه از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان چاپ و توزیع می شود.

وی تصریح کرد: از این تعداد شش هزار جلدقرآن کریم، دو هزار جلد مفاتیح الجنان و دو هزار جلد نهج البلاغه در سطح استان خوزستان چاپ و توزیع می شود.

مشاور فرهنگی استاندار خوزستان افزود: این اقدام با توافق صورت گرفته با شرکت واژه پرداز اندیشه در راستای تحقق گسترش مفاهیم قرآنی در جامعه صورت می گیرد.



مدیر کل تبلیغات اسلامی خوزستان زمان توزیع قرآن و نهج البلاغه را در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی اعلام کرد.

