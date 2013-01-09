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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۳۸

بلک خبرداد:

10 هزار جلد کتب مذهبی در خوزستان چاپ شد

10 هزار جلد کتب مذهبی در خوزستان چاپ شد

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان خوزستان گفت: 10 هزار جلد انواع کتابهای مذهبی شامل قرآن، مفاتیح الجنان و نهج البلاغه توسط اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان چاپ و به زودی توزیع می شود.

حجت الاسلام محمدحسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور رفع نیاز محافل قرآنی و گسترش معارف اسلامی در سطح استان خوزستان 10 هزار جلد قرآن، مفاتیح الجنان و نهج البلاغه از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان چاپ و توزیع می شود.

وی تصریح کرد: از این تعداد شش هزار جلدقرآن کریم، دو هزار جلد مفاتیح الجنان و دو هزار جلد نهج البلاغه در سطح استان خوزستان چاپ و توزیع می شود.

مشاور فرهنگی استاندار خوزستان افزود: این اقدام با توافق صورت گرفته با شرکت واژه پرداز اندیشه در راستای تحقق گسترش مفاهیم قرآنی در جامعه صورت می گیرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خوزستان زمان توزیع قرآن و نهج البلاغه را در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی اعلام کرد.
 
کد مطلب 1787480

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