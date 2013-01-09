1125 هزار راس دام علیه بیماری شاربن مایه کوبی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کرمان با اشاره به مایه کوبی 125 هزار راس دام در کرمان گفت: با اجرای عملیات مایه کوبی علیه بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک می توان گام موثری در تحقق دام سالم و غذای سالم برداشت .

محمدمهدی یزدانپناه ا اشاره به اهمیت بیماریهای مشترک انسان و دام افزود: بیماری شاربن یکی از بیماری های عفونی حیوانات است که در انسان در اثر تماس با حیوانات آلوده یا فرآورده های آنها نظیر پشم، مو و پوست ایجاد می شود .

وی بااشاره به اهمیت مبارزه با این بیماری گفت: از ابتدای سال تاکنون 8هزار و 113 راس گاو، 117 هزار و 162راس گوسفند و بز و559 راس تک سمی علیه این بیماری واکسینه شدند.

صدور 273 فقره گواهی حمل دام زنده در فهرج

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان فهرج گفت: با توجه به گستردگی مرزها وهمسایگی ایران با کشورهای پاکستان وافغانستان همچنین با توجه به نزدیکی شهرستان فهرج با مرزهای شرقی استان و احتمال شیوع تب برفکی،تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و نیوکاسل طیور، کنترل و ریشه کنی بیماریها مستلزم رعایت اصول بهداشت_ قرنطینه ای است.

مهدی بمان دشتی گفت: شهرستان فهرج با جمعیت دامی 150 هزار راس دام سبک، 12 هزار راس دام سنگین، هزار 500 نفر شتر یکی از قطب های دامپروری و تامین کننده فراورده های خام دامی استان به شمار می رود.

وی گفت: حمل و نقل غیر مجاز دام وبه تبع آن ورود بیماریهای دامی به شهرستان فهرج تا حد زیادی به صنعت دامپروری شهرستان خسارات جبران نا پذیری وارد می کند.

بمانی دشتی تصریح کرد: بدون مجوز دامپزشکی امکان خروج دام از شهرستان وجود ندارد و در این راستا از ابتدای سال جاری تا کنون 273 فقره گواهی حمل دام زنده برای دامهای بومی شهرستان توسط شبکه دامپزشکی صادر شده است.

مایه کوبی 28000 راس دام علیه بیماری های مشترک در انار

مسئول شبکه دامپزشکی انار گفت: با توجه به نقش مهم دامپزشکی برای پیشگیری و کنترل بیماری های مشترک بین انسان و دام از جمله تب مالت، هاری، شاربن، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو این شبکه با انجام عملیات های واکسیناسیون و سم پاشی دام و اماکن دامی نقش اساسی را در راستای مبارزه با بیماری های مذکور ایفا نموده است .

رضائی اظهار داشت: شبکه دامپزشکی شهرستان انار در 9 ماهه سال گذشته تعداد 28 هزار و 112 راس دام سبک و سنگین را علیه بیماری های مشترک واکسینه نموده است.

وی همچنین اضافه کرد: طی مدت مذکور تعداد 13 هزار و 800 راس دام و 26300 متر مربع از اماکن دامی علیه این بیماری ها سم پاشی شده است .

رضائی در پایان ضمن اشاره به انجام واکسیناسیون تعداد 172 قلاده از سگهای صاحب دار بر علیه بیماری هاری گفت : از دامداران این شهرستان خواستاریم که نهایت همکاری را با اکیپهای عملیاتی این شبکه داشته باشند.