اداره کشور با اداره فرمانداری فرق دارد/ رئیس جمهور ناتوان قسم نخورد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی انتخابات ریاست جمهوری را شاخص نظام مردمسالاری دینی ایران دانست و با تاکید بر ضرورت حفظ شئون قانونی انتخابات از سوی مسئولان و رسانهها، گفت: تدبیر و مدیریت اداره یک کشور با مدیریت در سطوح پایینتر کاملا متفاوت است و رئیسجمهور طبق قانون اساسی باید مدیر، مدبر، متدین، متقی و مدافع مذهب رسمی کشور بوده و تمام تلاش خود را برای اعتلای کشور به کار گیرد.
وی توجه همه مسئولان و رسانهها را به سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری فراخواند و افزود: همان گونه که مقام معظم رهبری اعلام کردند همگان باید حواسشان جمع باشد و کاری نکنند که مکمل تلاش دشمنان برای تضعیف حضور جدی مردم در انتخابات و توجه به حواشی و فرعیات شود.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر این که در انتخابات دو رکن «صلاحیت کاندیداها و نظارت درست و تمامعیار دستگاههای ناظر» بسیار مهم است، گفت: انتخابات که در واقع نقطه روشن و اقتدار نظام اسلامی است. نباید با سخنانی حتی از سر دلسوزی که ممکن است برداشتهای نامناسبی از آن صورت گیرد، خدشهدار شود.
آیتالله آملی لاریجانی با اشاره به شرایط لحاظ شده برای کاندیداهای ریاستجمهوری و تاکید بر اینکه به صورت طبیعی و منطقی در هر دوره از میان ثبتنام کنندگان تعداد زیادی رد صلاحیت میشوند، گفت: باتوجه به عدم محدودیت در ثبتنام کاندیداهای ریاست جمهوری، در هر دوره عده زیادی ثبتنام میکنند که حتی برخی از آنها، سواد درست و حسابی نیز ندارند و طبیعی است که چنین افرادی ردصلاحیت میشوند و این ردصلاحیتها کاملا معقول و منطقی است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه در برخی دورهها عدهای تلاش کردند تعداد زیادی برای انتخابات ثبتنام کنند تا بعد بگویند عده زیادی از این افراد ردصلاحیت شدهاند، گفت:بسیاری از این افراد نه سواد درست و حسابی داشتهاند و نه کار اجرایی کرده بودند و این چه انتظاری است که گمان کنیم افرادی با چنین شرایط میتوانند رجال مذهبی و سیاسی قلمداد شوند.
آیتالله آملی لاریجانی افزود: طبیعی است که اداره کشور با اداره یک فرمانداری یا حتی یک وزارتخانه متفاوت است و رئیسجمهور باید بتواند بر تمام امور اجرایی نظارت کند و بلکه خود در امور اجرایی سهیم باشد و اگر چنین توانی در اداره کشور ندارد، نمیتواند قسم دروغ بخورد و بگوید همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که برعهده گرفتهام به کار میگیرم و نمیتواند سوگند یاد کند که پاسدار مذهب رسمی کشور خواهد بود و بعد از انتخاب بگوید که با علمای دینی کاری ندارد؛ در حالی که این علما و روحانیون هستند که خبرگان و متخصصان شناخت دین و پاسدار آن هستند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه در اوایل انقلاب کسانی در مقام ریاست جمهوری قرار گرفتند و علیه علما و مرجعیت شیعه و ولایت فقیه جبههگیری کردند که با هوشیاری حضرت امام (ره) و مجلس از کار برکنار شدند، گفت: اگر به صلاحیتهایی که در قانون اساسی برای کاندیداهای ریاست جمهوری و نحوه اجرا و نظارت بر انتخابات وجود دارد، توجه شود؛ قطعا انتخابات همچون گذشته به بهترین شکل برگزار خواهد شد و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند ما مطمئنیم که در این نوبت هم همچون گذشته انتخاباتی سالم و پرشور خواهیم داشت.
آیتالله آملی لاریجانی «شورای نگهبان» را مرجع بیبدیل نظارت بر انتخابات دانست و اظهار کرد: در قوانین موجود راهکارهای مناسبی برای شناخت صلاحیت کاندیداها وجود دارد و در کنار نظارت بیبدیل شورای نگهبان بر انتخابات،وظیفه هر دستگاه دیگری نیز بخوبی مشخص شده و اگر به همین قوانین عمل شود، انتخابات سالم برگزار میشود.
رئیس قوه قضاییه افزود: برخیها ممکن است بخواهند از راههای غیرمعمول و غیرمعقول وارد صحنه انتخابات شوند که در آن صورت مسئولان قانونی انتخابات و البته مردم بابصیرت، آنها را سر جای خود خواهند نشاند و همانطور که جریان فتنه را با بصیرت سر جای خود نشاندند از این به بعد نیز هرنوع جریان فتنه و انحرافی را سر جای خودشان مینشانند.
آیتالله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون در هر دوره، گروهها و جریاناتی به دنبال ناسالم کردن فضای انتخابات بودند، گفت: اکنون نیز اگر کسانی گمان میکنند میتوانند از راههای غیرمعقول و غیرمعمول و غیرقانونی کاندیدایی را به نظام تحمیل کنند، خواب و خیالشان تعبیر نخواهد شد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به قیام 19 دیماه مردم قم گفت: 19 دیماه پاسخ مردم متدین ایران به توطئههای دشمنان و اهانتهای رژیم طاغوت به مرجعیت شیعه بود تا به آنها بفهمانند که ارتباط مردم با مرجعیت شیعه و علما هیچگاه تضعیف نخواهد شد.
آیتالله آملی لاریجانی قیام 19 دیماه را نشانهای از اقتدار دینی مردم ایران در برابر طاغوت توصیف کرد و افزود: همان اقتدار دینی با زعامت مرحوم امام قدسا... نفسه الزکیه موجب پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظامی شد که بر پایه اصول اسلامی در طول حیات پربرکت خود همواره مدافع مردم مظلوم دنیا بوده است.
رئیس دستگاه قضایی تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مردمسالار دینی، حرفهای زیادی برای گفتن دارد و به تعبیر مقام معظم رهبری لازم است که این حرفها در دنیا مطرح شود.
گزارش ادارهکل روابطعمومی و تشریفات قوه قضاییه حاکی است: در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی، پیشنویس آییننامه اجرایی نحوه اداره و نظارت بر بازداشتگاههای انتظامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
