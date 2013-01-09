تشکیل 26 کمیته در ستاد دهه فجر بندرعباس/انتخاب بهادری به عنوان دبیر ستاد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی ستاد دهه فجر شهرستان بندرعباس ضمن تسلیت سالروز رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی و امام رضا (ع ) عنوان کرد: انقلاب های اسلامی منطقه پژواک انقلاب اسلامی ایران هستند و با الگوگیری از انقلاب ایران ملت های اسلام خواه و آزادی طلب منطقه توانستند یکی پس از دیگری دیکتاتورهای مرتجع منطقه را سرنگون کنند و به زیر بکشند.

وی ادامه داد: دهه فجر برای ایرانیان یاد آور روزهای حماسه و انقلاب است و باید در هرچه باشکوه برگزار کردن یوم الله دهه فجر از تمامی ظرفیت ها و امکانات استفاده به جا و معقولی داشته باشیم.

فرماندار بندرعباس از تشکیل 26 کمیته در ستاد دهه فجر بندرعباس خبر داد و افزود: فرمانداری بندرعباس با همکاری ادارات شهرستان بندرعباس برای هرچه بهتر برگزار کردن مراسم ها و جشن های دهه فجر 26 کمیته را در ستاد دهه فجر تشکیل داده و امیدواریم که با همکاری و تلاش همه مسئولان و متولیان امور امسال شاهد دهه فجری متفاوت از لحاظ کمی و کیفی نسبت به سالهای گذشته باشیم.

مرادی بیان داشت: 22 بهمن هر سال میعادگاه بیعت مجدد مردم با انقلاب و حلقه ناگسستنی رابطه نظام با مردم است و باید با برنامه ریزی مناسب و اتخاذ تمهیدات کارساز بستر مناسب برای حضور باشکوه و حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن را فراهم آوریم.

در پایان این جلسه حبیب بهادری معاون سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس با حکم فرماندار بندرعباس به عنوان دبیر ستاد دهه فجر شهرستان بندرعباس معرفی شد.