کاروان راهیان نور ویژه جوانان کشور راه اندازی می شود

وحید موسی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دستورالعمل راه اندازی کاروان راهیان نور برای جوانان کشور، به تمامی مدیران استانی ابلاغ شده است و از ماه آینده کاروان راهیان نور ویژه جوانان کشور برگزار می شود.

وی افزود: مدیران استانی قرار شده با هماهنگی سازمانهای مردم نهاد اقدام به برگزاری این کاروانها کنند، تا روند اجرایی این کاروانها با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود.

به گفته موسی زاده، در مرحله نخست راه اندازی این کاروانها، جوانان در گروههای کوچک به مناطق جنگی اعزام می شوند و پس از بررسی روند اجرایی و برطرف شدن نقاط ضعف، جوانان در گروههای بزرگ تر به مناطق جنگی اعزام می شوند.