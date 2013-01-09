اجرای 9 پروژه آبرسانی روستایی در عباس آباد تنکابن

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین برزگر ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های آبفار عباس آباد این شهرستان را دارای 44 روستا عنوان کرد و گفت: 39 روستا در این شهرستان بالای 20 خانوار جمعیت دارند که همه روستاها دارای آب هستند و تعدادی تحت پوشش شرکت قرار دارند.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی مازندران با اشاره به 9 پروژه پیشنهادی اجرای عملیات آبرسانی روستایی در شهرستان عباس آباد افزود: 14 هزار و 600 میلیون ریال اعتبار برای اجرای این پروژه ها در سالجاری پیشنهاد دادیم که 348 میلون ریال مصوب شد و تاکنون 14 درصد از این مبلغ تخصیص یافت.

وی با تاکید بر توجه به منابع آبی مطلوب در بستر رودخانه نک رود و درخواست فرمانداری، بخشداران و شورای شهرستان مبنی بر پیش بینی آب شرب برای روستاهای شهرستان عباس آباد، دستور انجام مطالعات تکمیلی بر روی این رودخانه را داد.

برزگر گفت: با انجام مطالعات و اجرای خطوط انتقال و شبکه توزیع، آب شرب هفت روستای این شهرستان تامین خواهد شد.

مدیرعامل آبفار مازندران با اشاره به ضرورت راه اندازی و تاسیس شعبه آب و فاضلاب روستایی در شهرستان عباس آباد اظهار داشت: با راه اندازی این شعبه در حل مشکلات آبرسانی مردم روستاهای این شهرستان تسریع خواهد شد.

وی افزود: به موجب این امر روستاهایی که قابلیت تحت پوشش قرار گرفتن آب و فاضلاب روستایی مازندران را داشته باشند، تحویل گرفته خواهند شد.

به گزارش مهر، در این جلسه به دستور مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی مازندران مقرر شد شعبه آبفار در شهرستان عباس آباد راه اندازی شود.



