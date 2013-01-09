جامعه جنگلبانی منتقد بخش اجرا باشد/ضرورت تغییر نگاه در حوزه منابع طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک انجمن علمی جنگلبانی با مسئولان حوزه منابع طبیعی استان البرز و تنی چند از استادان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران پیش از ظهر چهارشنبه در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در کرج برگزار شد.
رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران در این نشست ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص فعالیتهای این انجمن اظهار داشت: انجمن جنگلبانی ایران از اعضای مختلف علمی و اجرایی تشکیل شده و این خود توان بالایی به آن بخشیده است.
هادی کیا دلیری با بر شمردن فعالیتهای این انجمن گفت: ارائه کمک های فنی برای تصمیم گیری صحیح و واسطه بودن بین سازمانهای مردم نهاد (NGO) ها و مسئولان از مهمترین وظایف این انجمن است.
کیا دلیری با تاکید بر اهمیت منابع طبیعی و ضرورت توجه مسئولان به این منابع تصریح کرد: باید همه مسئولان، منابع طبیعی تجدید شونده را به عنوان ثروتی بی پایان که ارزشمند تر از نفت است، بپذیرند.
در ادامه این نشست مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز اظهار داشت: فاصله موجود بین بخش تحقیقات آموزش و اجرا کاستی هایی را به وجود آورده است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز بحث فرهنگ سازی در منابع طبیعی را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: انجمن جنگلبانی ایران و دانشکده منابع طبیعی می توانند برای تبیین رسالت و اهداف منابع طبیعی از طریق دانشجویان اقدام کنند.
وی کم توجهی به مسائل اقتصادی و اجتماعی در طرحهای منابع طبیعی را به دلیل ضعف های گذشته دانست و افزود: انجام اقدامات بیشتر در حوزه فرهنگسازی می تواند ما را در حل مشکلات یاری کند.
میررجبی ادامه داد: دانشجویان رشته های منابع طبیعی باید بیشترین حساسیت را نسبت به این منابع خدادادی داشته باشند و این حس را در جامعه نیز رواج دهند.
میر رجبی پرداختن به موضوعات پژوهشی و پایان نامه را در حوزه منابع طبیعی استان البرز و تبیین راهکارهای مفید برای این بخش ضروری و مورد نیاز برشمرد.
در ادامه این نشست باریس مجنونیان استاد پردیس منابع طبیعی دانشگاه تهران با اشاره به گستردگی کار فرهنگ سازی گفت: در این خصوص باید از طرق مختلف از جمله خانواده، مدرسه، مراکزمذهبی، دانشگاه و توجیه کارگزاران دولتی اقدام کرد.
وی افزود: هدف ما یکی است اما سازمان باید حلقه های این زنجیره را کامل کند و دانشکده منابع طبیعی آمادگی کامل در هماهنگی و حضور بیشتر دانشجویان در این عرصه را دارد.
همچنین توجه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بر انتقال نتایج تحقیقات به بخش اجرا از جمله پایان نامه ها و پژوهش های متناسب با موضوع و مناطق، شرایط سخت فعالت های پژوهشی برای دانشجویان، بهره گیری از اعتبارات پروژه هایی مانند (CDM) و استفاده از پتانسیل بالای دانشجویان در این نشست مطرح شد.
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