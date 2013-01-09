جامعه جنگلبانی منتقد بخش اجرا باشد/ضرورت تغییر نگاه در حوزه منابع طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک انجمن علمی جنگلبانی با مسئولان حوزه منابع طبیعی استان البرز و تنی چند از استادان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران پیش از ظهر چهارشنبه در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در کرج برگزار شد.

رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران در این نشست ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص فعالیتهای این انجمن اظهار داشت: انجمن جنگلبانی ایران از اعضای مختلف علمی و اجرایی تشکیل شده و این خود توان بالایی به آن بخشیده است.



هادی کیا دلیری با بر شمردن فعالیتهای این انجمن گفت: ارائه کمک های فنی برای تصمیم گیری صحیح و واسطه بودن بین سازمانهای مردم نهاد (NGO) ها و مسئولان از مهمترین وظایف این انجمن است.

وی ادامه داد: هدف ما با سابقه یک دهه فعالیت، تغییر نگاه در بخش های اجرایی، آموزشی و پژوهشی به موضوع اساسی منابع طبیعی است.



کیا دلیری با تاکید بر اهمیت منابع طبیعی و ضرورت توجه مسئولان به این منابع تصریح کرد: باید همه مسئولان، منابع طبیعی تجدید شونده را به عنوان ثروتی بی پایان که ارزشمند تر از نفت است، بپذیرند.



وی ضمن تبیین دلایل این بی توجهی به ضرورت حفظ منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: انجمن جنگلبانی ایران محملی برای بیان دغدغه های موجود در منابع طبیعی است و با تعامل و بهره گیری از توان این انجمن می توان تخصیص اعتبارات را هوشمندانه تر انجام داد.



فاصله بین بخش اجرا و آموزش کاستی هایی به وجود آورده



در ادامه این نشست مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز اظهار داشت: فاصله موجود بین بخش تحقیقات آموزش و اجرا کاستی هایی را به وجود آورده است.



حسین میررجبی برگزاری این نشستها را موجب ورود انجمن جنگلبانی ایران در تصمیمات فنی کشور ارزیابی کرد و گفت: این اداره کل با همکاری انجمن جنگلبانی ایران می تواند قدمهای موثرتری بردارد.



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز بحث فرهنگ سازی در منابع طبیعی را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: انجمن جنگلبانی ایران و دانشکده منابع طبیعی می توانند برای تبیین رسالت و اهداف منابع طبیعی از طریق دانشجویان اقدام کنند.



وی کم توجهی به مسائل اقتصادی و اجتماعی در طرحهای منابع طبیعی را به دلیل ضعف های گذشته دانست و افزود: انجام اقدامات بیشتر در حوزه فرهنگسازی می تواند ما را در حل مشکلات یاری کند.



میررجبی ادامه داد: دانشجویان رشته های منابع طبیعی باید بیشترین حساسیت را نسبت به این منابع خدادادی داشته باشند و این حس را در جامعه نیز رواج دهند.



میر رجبی پرداختن به موضوعات پژوهشی و پایان نامه را در حوزه منابع طبیعی استان البرز و تبیین راهکارهای مفید برای این بخش ضروری و مورد نیاز برشمرد.



وی با اشاره به این که جامعه جنگلبانی ایران باید منتقد بخش اجرا باشد، اظهار امیدواری کرد این تعامل و ارتباط دو جانبه بیش از پیش ادامه یابد.



سازمان جنگلها حلقه های زنجیره منابع طبیعی را کامل کند



در ادامه این نشست باریس مجنونیان استاد پردیس منابع طبیعی دانشگاه تهران با اشاره به گستردگی کار فرهنگ سازی گفت: در این خصوص باید از طرق مختلف از جمله خانواده، مدرسه، مراکزمذهبی، دانشگاه و توجیه کارگزاران دولتی اقدام کرد.



وی افزود: هدف ما یکی است اما سازمان باید حلقه های این زنجیره را کامل کند و دانشکده منابع طبیعی آمادگی کامل در هماهنگی و حضور بیشتر دانشجویان در این عرصه را دارد.



همچنین توجه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بر انتقال نتایج تحقیقات به بخش اجرا از جمله پایان نامه ها و پژوهش های متناسب با موضوع و مناطق، شرایط سخت فعالت های پژوهشی برای دانشجویان، بهره گیری از اعتبارات پروژه هایی مانند (CDM) و استفاده از پتانسیل بالای دانشجویان در این نشست مطرح شد.