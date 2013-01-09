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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۳۷

شکری زاده خبرداد:

فعالیت 65 واحد صنفی در بازارچه شهرداری گتوند

فعالیت 65 واحد صنفی در بازارچه شهرداری گتوند

گتوند - خبرگزاری مهر: شهردار گتوند از فعالیت 65 واحد صنفی در بازارچه شهرداری این شهرستان خبر داد.

محسن شکری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از ساماندهی بازارچه شهرداری گتوند خبر داد و گفت: سعی می کنیم این بازارچه نقش بیتشر و بهتری را در زمینه تنظیم بازار در این شهرستان داشته باشد.

وی با اشاره به مشکلات این بازارچه اظهار کرد: در اولین گام برای حل مشکلات این بازارچه اقدام به ساماندهی محل پارک وسایل نقلیه کرده ایم و البته همکاری مردم نیز در این میان بسیار مهم است.

شکرزی زاده اضافه کرد: برای بهبود وضع بهداشتی این بازارچه همچنین واحدهای فروش آبزیان نیز به صورت متمرکز در یک نقطه خاص از بازرچه قرار خواهند گرفت و از تمام واحدهای صنفی این بازارچه نیز می خواهیم نسبت به رعایت موارد بهداشتی و حریم عابر پیاده در دو طرف بازارچه اقدام لازم را انجام دهند. 
کد مطلب 1787495

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