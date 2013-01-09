به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح‌الله جمیری پیش‌ازظهر چهارشنبه در قرارگاه استانی اقتصاد مقاومتی در بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر اقتصادی استان بوشهر، اظهار داشت: ما با شناسایی این ظرفیت‌ها و ارائه راهکارهای مناسب در راستای استفاده بهینه از آن اقدامات قابل توجهی را منصه ظهور رسانده‌ایم.

وی به نقش مردم در اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و ادامه داد: مردم در گام نخست می‌بایست کالای خارجی را تحریم کرده و از کالای داخلی استفاده کنند، چرا که یکی از معانی اقتصاد مقاومتی تغییر الگوی مصرف مردم است.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) به نقش بسیج در اقتصاد مقاومتی پرداخت و خاطرنشان کرد: بسیج مجموعه‌ای توانمند است که می‌تواند با ورود به این عرصه تحول ایجاد کند.

وی مسئله اقتصاد مقاومتی را یکی موضوعات مهم مملکت خواند و تصریح کرد: اگر ملت ما می‌خواهد روی پای خود ایستاده و در برابر دشمنان کمر خم نکند، باید با مقوله‌های این موضوع مهم آشنا شده و در این راه در کنار مسئولان نظام از هیچ تلاشی فروگذار نکند.

سردار جمیری با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست؛ بلکه یک واقعیت است"، بیان داشت: ما باید با مطالعه، برنامه‌ریزی و همدلی این واقعیت را به عینیت رسانده و ثمرات مثبت آن را در آینده‌ای نزدیک ببینیم.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی استفاده از همه ظرفیت‌های بخش‌های دولتی و غیردولتی، اهتمام جدی به حل مشکلات معیشتی مردم، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از تولید ملی و مبارزه با اسراف را از لوازم اقتصاد مقاومتی دانسته‌اند.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر تصریح کرد: ما در استان بوشهر با استفاده از توان دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به اجرایی‌کردن این نکات مهم همت گمارده‌ایم.